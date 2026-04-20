Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid Divulgação / Real Madrid

Publicado 20/04/2026 12:11

Eliminado na Champions League e com nove pontos de desvantagem do líder Barcelona em La Liga, o Real Madrid pode fechar a segunda temporada seguida sem uma taça importante - até ganhou a Supercopa da Europa na edição passada, mas sua relevância é menor para o clube. A fase ruim, no entanto, não é motivo de caça às bruxas e o técnico Álvaro Arbeloa descarta "revolução" no elenco para 2026/27, mostrando confiança no atual grupo.



Depois de ver o time perder os dois jogos para o Bayern de Munique e cair nas quartas de final da Champions, muitos torcedores reclamaram de alguns jogadores e pediram suas saídas, casos de Vini Júnior, Camavinga (expulso contra os alemães) e até Mbappé.

"Chegar no meio da temporada nas circunstâncias em que me encontrei, com inúmeras lesões e outros problemas completamente diferentes, é diferente de começar uma temporada do zero. Não há muito o que refletir sobre algo que, para mim, é óbvio", defendeu o treinador, que substituiu Xabi Alonso, ao justificar seu trabalho.

Ele procura dar moral ao grupo. "Temos um ótimo elenco. Digo isso porque acredito nisso, e não acho que seja necessária nenhuma grande reformulação para tentarmos competir por títulos novamente. É sempre claro que há espaço para melhorias. Todas as equipes olham para o futuro no verão para fazer melhorias, e tenho certeza de que o Real Madrid fará isso, e com isso, voltaremos a lutar para vencer", frisou.



Ele sabe, porém, que fechar o ano zerado seria desgastante. "A última vez que isso aconteceu (ficar sem taças importantes por dois anos seguidos) foi há mais de vinte anos, então o Real Madrid é o clube onde as coisas tendem a correr bem com mais frequência. Há temporadas e momentos em que as coisas não saem como planejado, mas a mentalidade deste clube é sempre olhar para o futuro", afirmou Arbeloa.

"No Real Madrid, perder não é aceitável, porque não há justificativa possível para não olhar para o futuro pensando em alcançar novos objetivos e títulos. Conhecemos as exigências do Real Madrid, e é isso que temos que ter em mente. Restam sete jogos e temos que vencer todos os sete, e quando esta temporada terminar, pensaremos na próxima e em tudo o que precisamos fazer bem novamente para vencer."



Arbeloa ainda não sabe se permanece para a próxima temporada, com muitos nomes de técnicos especulados para sua vaga, casos de Jürgen Klopp, Maurício Pochettino, Didier Deschamps e até José Mourinho, mas descarta falar sobre o futuro e se agarra às remotas chances em La Liga, falando em ganhar os sete jogos restantes para ainda tentar desbancar o Barcelona - tem o confronto direto fora de casa, dia 10 de maio, e encara o Alavés nesta terça-feira (21).



"Estamos ansiosos para jogar diante do (Santiago) Bernabéu e mostrar essa vontade e ambição de conquistar os três pontos. Só estamos pensando no jogo de amanhã. Faltam sete jogos, e precisamos vencer todos os sete. Esses sete jogos são mais importantes do que podem parecer. Nossas vidas dependem deles, e amanhã precisamos mostrar a importância desses sete jogos para o nosso time. Espero um Bernabéu lotado de família e orgulhoso da atuação do seu time em Munique (vencia o Bayern até os 43 do segundo, quando levou a virada)."