Endrick em ação pelo LyonFranck Fife / AFP
Possível rival na estreia de suas seleções na Copa do Mundo caso Endrick seja convocado por Carlo Ancelotti, Hamiki não curtiu o jeito descontraído de o brasileiro comemorar. A dancinha acabou considerada um deboche pelo marroquino, que foi flagrado discutindo com o rival no campo.
Na verdade, a bronca veio mais pelo fato de o PSG sair perdendo - acabou derrotado no Parque dos Príncipes por 2 a 1 com Endrick ainda dando a assistência do segundo gol do Lyon. "Quando ele faz coisas que não têm relação com o futebol, isso pode me irritar, especialmente porque estávamos perdendo."
Aos 19 anos, Endrick ainda busca convencer Ancelotti de que merece jogar na Copa do Mundo do Canadá, Estados unidos e México, e para isso precisa anotar gols e dar assistências. Sua ida à França foi justamente para realizar seu sonho e ele vem cumprindo seu papel.
Endrick tem concorrência de peso com João Pedro, Igor Thiago, Rayan e Igor Jesus, além da possibilidade de um armador reduzir as vagas ao ataque para oito, com Lucas Paquetá e Neymar sonhando em serem chamados. A convocação final para a Copa será no dia 18 de maio.
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