Comemoração de EndrickFranck Fife / AFP
Endrick brilha em vitória do Lyon sobre o PSG pelo Campeonato Francês
Brasileiro anotou um gol e deu uma assistência
Adriano e Kaká marcam, mas Brasil perde para o México em encontro de lendas
Partida aconteceu na Cidade do México
Jardim elogia, mas acredita que Flamengo poderia ter 'resultado mais robusto' em vitória
Rubro-Negro criou várias chances ao longo da vitória sobre o Bahia no Maracanã
Depois de vitória do Flamengo, Lucas Paquetá deixa o gramado com dores
Meio-campista foi o autor do segundo gol do Rubro-Negro na vitória sobre o Bahia
Após homenagem, Arrascaeta enaltece Oscar Schmidt: 'Fenômeno'
Uruguaio também mandou um abraço para amigos e familiares do Mão Santa
Com homenagem de Arrascaeta a Oscar Schmidt, Flamengo vence o Bahia no Maracanã
Uruguaio anotou o primeiro gol do jogo; na etapa complementar, Lucas Paquetá ampliou a vantagem
Zubeldía explica escolha por Guga e valoriza mentalidade do Fluminense em vitória
Lateral-direito foi um dos destaques do Tricolor na vitória sobre o Santos
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