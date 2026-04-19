Comemoração de Endrick - Franck Fife / AFP

Comemoração de EndrickFranck Fife / AFP

Publicado 19/04/2026 19:31

França - Endrick foi um dos grandes destaques do Lyon na vitória sobre o PSG por 2 a 1 no Parque dos Príncipes, neste domingo (19), pela 30ª rodada do Campeonato Francês. O brasileiro brilhou com um gol e uma assistência.

O primeiro gol do jogo saiu dos pés de Endrick, aos seis minutos. Afonso Moreira pareceu tentar a finalização de fora da área, mas pegou mal. Apesar disso, Endrick correu para pegar a bola e chutou forte para colocar os visitantes em vantagem.

O segundo foi marcado por Afonso Moreira, aos 18 minutos, num contra-ataque. Após cobrança de escanteio de Doué, o goleiro fez o corte de soco. Endrick levou a melhor na disputa com Vitinha e acionou o atacante português, que arrancou até finalizar para ampliar a vantagem.

O PSG poderia ter empatado ainda no primeiro tempo. Gonçalo Ramos teve grande oportunidade para descontar de pênalti, mas parou no goleiro Dominik Greif, aos 33 minutos.

A equipe da casa só conseguiu marcar aos 49 minutos do segundo tempo, Kvaratskhelia.

Briga pelo título do Francês

O Paris Saint-Germain lidera o campeonato com 63 pontos em 28 jogos. O segundo colocado é o Lens, com 62 pontos em 29 partidas.