LeBron James realizou o sonho de jogar ao lado do filho Bronny na NBA - Adam Pantozzi / AFP

LeBron James realizou o sonho de jogar ao lado do filho Bronny na NBAAdam Pantozzi / AFP

Publicado 19/04/2026 16:13

Rio - LeBron James viveu mais um momento especialna NBA. O astro do Los Angeles Lakers se tornou o primeiro pai a atuar ao lado do filho em playoffs da liga norte-americana de basquete. Bronny jogou alguns minutos do segundo período ao lado do progenitor, que foi destaque no triunfo sobre o Houston Rockets, por 107 a 98, com um duplo-duplo.

"Eu estive em quadra com meu filho em um jogo dos playoffs. Essa é provavelmente a coisa mais louca que já me aconteceu na carreira. Foi muito legal estar lá com ele, com o irmão, a irmã e a mãe no ginásio. E a avó, minha mãe, conseguiu assistir ao filho e ao neto durante os playoffs, que loucura", disse LeBron James, emocionado com o feito.

Foram poucos minutos da dupla lado a lado, o suficiente para nova estatística histórica de um dos maiores jogadores do basquete norte-americano. Além de LeBron James, quem também se destacou foi o reserva Luke Kennard, autor de 27 pontos em uma partida com desfalques gigantes. Apesar de contar com LeBron, responsável por 19 pontos, 13 rebotes e ainda oito assistências, flertando com o triplo-duplo, os Lakers não tiveram sua forte trinca de destaques, já que Luka Doncic e Austin Reaves estão machucados.

O primeiro dia dos playoffs ficou marcado pela comprovação de força das equipes que se garantiram em melhor posição na fase de classificação e, consequentemente, atuaram em seus ginásios. Todas venceram bem. O Lakers volta a enfrentar os Rockets na próxima terça-feira (21), às 23h30 (de Brasília), em Los Angeles, pelo segundo jogo da série.