LeBron James realizou o sonho de jogar ao lado do filho Bronny na NBAAdam Pantozzi / AFP
LeBron James se torna primeiro pai a jogar com filho em playoffs da NBA
Astro fez duplo-duplo e comandou a vitória dos Lakers sobre os Rockets
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