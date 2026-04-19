Bayern de Munique conquistou o título alemão pela 34ª vez na história - Karl-Josef Hildenbrand / AFP

Bayern de Munique conquistou o título alemão pela 34ª vez na históriaKarl-Josef Hildenbrand / AFP

Publicado 19/04/2026 15:30

Rio - O Bayern de Munique é campeão alemão pela 34ª vez na história. Com a vitória sobre o Stuttgart por 4 a 2, neste domingo (19), na Allianz Arena, pela 30ª rodada, os Bávaros aproveitaram a derrota do vice-líder Borussia Dortmund, venceram e conquistaram o título com quatro rodadas de antecedência.

Após a derrota do Borussia Dortmund para o Hoffenheim, no sábado (18), o Bayern de Munique precisava de pelo menos um empate para conquistar o título. O técnico Kompany, no entanto, poupou alguns titulares para a partida contra o Stuttgart e a falta de entrosamento fez os Bávaros tomarem um susto.

Apesar do favoritismo, o Bayern de Munique saiu atrás no placar com gol de Chris Führich, aos 21 minutos do primeiro tempo. Depois do golpe, os donos da casa retomaram o controle do jogo e se encontraram na partida. Raphael Guerrero, Alphonso Davies e Nicolas Jackson marcaram os gols da virada.

Na etapa final, Kompany colocou alguns titulares em campo, como o artilheiro Harry Kane. O atacante inglês deixou a marca dele e fez o quarto gol. Na reta final, o Stuttgart diminuiu o placar com Chema Andrés, mas era tarde demais para uma reação.