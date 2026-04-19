Rio - A Braziliam Storm segue dominante no início da temporada da Liga Mundial de Surfe (WSL), em 2026. Quatro brasileiros se classificaram às quartas de final da etapa de Margaret River, na Austrália, incluindo os campeões mundiais Gabriel Medina, Italo Ferreira e Yago Dora, além de Samuel Pupo. Campeão em Bells Beach, Miguel Pupo caiu nas oitavas de final.
Tricampeão mundial, Gabriel Medina reencontrou o australiano Jack Robinson pela primeira vez desde a histórica semifinal dos Jogos Olímpicos de Paris 2024. Na ocasião, a disputa ficou marcada pela falta de ondas e adiou o sonho do brasileiro em conquistar o ouro olímpico. Desta vez, o tricampeão mundial levou a melhor e venceu por 11.90 a 10.63.
Além da vitória de Medina, outros três brasileiros venceram e avançaram às quartas de final em Margaret River. Samuel Pupo venceu o japonês Kanoa Igarashi por 14.00 a 13.80, enquanto o atual campeão mundial Yago Dora bateu o também japonês Connor O'Leary por 10.34 a 7.03. Já Italo Ferreira levou a melhor na disputa brasileira contra João Chianca e venceu por 13.40 a 12.80.
Por outro lado, Miguel Pupo não teve a mesma sorte dos compatriotas. Campeão em Bells Beach, Pupo pegou um mar mais calmo e com poucas oportunidades de onda, e foi derrotado pelo australiano Ethan Ewing por 11.40 a 10.73. Ele se juntou a Filipe Toledo, eliminado na primeira fase, e João Chianca, que perdeu para Italo Ferreira.
Na próxima fase, não haverá confronto brasileiro. Com isso, existe a possibilidade de uma semifinal 100% brasileira em caso de vitórias dos quatro surfistas. Já no feminino, Luana Silva venceu a australiana Sophie McCulloch por 10.97 a 10.07 e também se classificou. Na próxima fase, ela vai encarar a atual campeã mundial Molly Picklum.
Resultados das oitavas de final:
Samuel Pupo (BRA) 14.00 x 13.80 Kanoa Igarashi (JAP) Joel Vaughan (AUS) 9.33 x 6.34 Liam O'Brien (AUS) Griffin Colapinto (EUA) 13.43 x 13.67 Crosby Colapinto (EUA) Gabriel Medina (BRA) 11.90 x 10.63 Jack Robinson (AUS) Yago Dora (BRA) 10.34 x 7.03 Connor O`Leary (JAP) George Pittar (AUS) 13.53 x 12.46 Leonardo Fioravanti (ITA) Italo Ferreira (BRA) 13.40 x 12.80 João Chianca (BRA) Ethan Ewing (AUS) 11.40 x 10.73 Miguel Pupo (BRA)
Quartas de final de Margaret River:
Samuel Pupo (BRA) x Joel Vaughan (AUS) Crosby Colapinto (EUA) x Gabriel Medina (BRA) Yago Dora (BRA) x George Pittar (AUS) Italo Ferreira (BRA) x Ethan Ewing (AUS)
