Torcedores do Juvecaserta homenagearam Oscar Schmidt - Divulgação/Juvecaserta

Torcedores do Juvecaserta homenagearam Oscar SchmidtDivulgação/Juvecaserta

Publicado 19/04/2026 14:00

Rio - Lenda do basquete, Oscar Schmidt morreu na última sexta-feira (17) , aos 68 anos, em São Paulo, vítima de uma parada cardiorrespiratória. Ídolo do Juvecaserta, da Itália, o Mão Santa recebeu homenagem dos torcedores do clube italiano, que levaram bandeiras e faixas. Em uma delas, ele foi chamado de "Rei".

Os torcedores fizeram a homenagem na entrada do Palácio Real, um dos pontos turísticos mais conhecidos da cidade de Caserta. Um bandeirão tinha o número 18, utilizado por Oscar Schmidt no Juvecaserta, além da palavra "Rei". Dirigentes, técnico e jogadores também participaram da homenagem.

Oscar Schmidt chegou ao Juvecaserta em 1982 e defendeu o clube italiano por oito temporadas. O Mão Santa conquistou um título da Copa da Itália. No basquete italiano, ele ainda defendeu o Pavia por três anos. Ao todo, fez 13.957 pontos e se tornou o primeiro atleta a superar a marca de 10 mil pontos na Itália.

No basquete italiano, Oscar Schmidt protagonizou uma rivalidade com Joe Bryant, pai de Kobe Bryant, cinco vezes campeão da NBA com o Los Angeles Lakers. O "Black Mamba" já declarou em entrevistas que o Mão Santa foi o seu primeiro grande ídolo e que se impressionava com a precisão dos arremessos.