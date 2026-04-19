Liverpool venceu o clássico contra o EvertonPaul Ellis / AFP
Liverpool marca nos acréscimos e vence Everton em clássico no Campeonato Inglês
Van Dijk fez o gol da vitória no último minuto
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