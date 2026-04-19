Liverpool venceu o clássico contra o Everton - Paul Ellis / AFP

Liverpool venceu o clássico contra o EvertonPaul Ellis / AFP

Publicado 19/04/2026 14:35

Rio - Sem brilho, e graças a um gol de Virgil van Dijk nos acréscimos, o Liverpool conquistou uma dramática vitória por 2 a 1 no clássico contra o Everton, neste domingo (19), pela 33ª rodada do Campeonao Inglês. Com esses três pontos, os Reds ampliam a vantagem sobre seus perseguidores na disputa pelo quinto lugar, a última posição que garante a classificação para a próxima Liga dos Campeões.

Tendo sido eliminados pelo Paris Saint-Germain nas quartas de final da principal competição europeia de clubes, o time comandado por Arne Slot detêm agora uma vantagem de sete pontos sobre o Chelsea (6º), que foi derrotado no sábado pelo Manchester United (1 a 0), naquela que foi a quarta derrota consecutiva dos Blues no Campeonato Inglês.

Depois que seu ídolo Salah abriu o placar aos 29 minutos, após um passe magistral de Cody Gakpo, o Liverpool mostrou, mais uma vez, suas fragilidades defensivas, das quais o atacante português Beto se aproveitou para empatar a partida aos nove minutos do segundo tempo. No entanto, nos últimos instantes dos acréscimos, Van Dijk castigou o Everton com uma cabeçada após uma cobrança de escanteio.

O Liverpool está agora a três pontos do Aston Villa (4º), que conquistou uma vitória por 4 a 3 sobre o Sunderland também nos acréscimos, em uma partida movimentada na qual os Villans chegaram a ter uma vantagem de 3 a 1 antes de permitirem o empate em 3 a 3. Os Reds voltam a campo no próximo sábado (25), às 11h (de Brasília), contra o Crystal Palace, em Anfield, pela 34ª rodada do Inglês.