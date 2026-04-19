Estêvão sofreu lesão na coxa direita - Glyn Kirk / AFP

Estêvão sofreu lesão na coxa direitaGlyn Kirk / AFP

Publicado 19/04/2026 11:50

Rio - O atacante Estêvão, do Chelsea, realizou exames médicos neste domingo (19) e teve lesão detectada na coxa direita. Porém, a gravidade foi considerada leve e a expectativa é de que ele retorne aos gramados antes da convocação da seleção brasileira para a Copa do Mundo, no dia 18 de maio.

Estêvão deixou o gramado do Stamford Bridge, neste sábado (18), com dores após um pisar em falso no gramado durante uma arrancada. O lance aconteceu aos 12 minutos do primeiro tempo da partida entre Chelsea e Manchester United, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês.

A lesão é similar a que Estêvão sofreu no início do ano, mas na perna esquerda. Na ocasião, o atacante ficou 25 dias fora de atividade, entre 20 de fevereiro e 16 de março. Por isso, ficou fora da convocação da seleção brasileira para os amistosos contra França e Croácia.

Estêvão, de 18 ans, está nos planos do técnico Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo de 2026. Mesmo fora da última convocação, o atacante deve estar na lista para o Mundial. Durante o ciclo para o Mundial deste ano, o jogador foi um dos destaques da Seleção e soma cinco gols em 11 jogos.