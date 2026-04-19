Manchester City venceu o Arsenal pelo Campeonato Inglês - Darren Staples / AFP

Manchester City venceu o Arsenal pelo Campeonato InglêsDarren Staples / AFP

Publicado 19/04/2026 15:00

Rio - O Manchester City reacendeu a disputa pelo título do Campeonato Inglês. Em um jogo muito pegado, os Citizens venceram o Arsenal por 2 a 1, neste domingo (19), no Etihad Stadium, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. Ryan Cherki e Erling Haaland marcaram os gols do time da casa, enquanto Kai Havertz descontou para os Gunners em falha de Donnarumma.

Com a vitória, o Manchester City chegou a 67 pontos e reduziu a diferença para o Arsenal, que é o líder com 70. Porém, os Citizens tem um jogo a menos. O City volta a campo na próxima quarta-feira (22), às 16h (de Brasília), contra o Burnley, fora de casa, enquanto os Gunners jogam sábado (25), às 13h30, contra o Newcastle, em casa.

Jogando em casa, o Manchester City controlou as ações, teve mais volume e criou as melhores chances. O bom início de jogo foi premiado com o gol de Ryan Cherki, que abriu o placar aos 18 minutos após bela jogada individual. Porém, a alegria durou pouco tempo. Apenas dois minutos depois, Dunnarumma falhou na saída de bola e entregou um gol de presente para Kai Havertz.

Na etapa final, o Manchester City intensificou a pressão sobre o Arsenal. Apesar disso, tinha dificuldades para furar a defesa dos Gunners e finalizar as jogadas em melhores condições. Os Gunners, por outro lado, colocaram bola na trave e quase viraram. De tanto insistir, os Citizens marcaram o segundo aos 20 minutos, com Erling Haaland, após cobrança de escanteio.