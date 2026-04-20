Neymar na saída de campo em partida contra o Fluminense, neste último domingo (19) - Reprodução / Globo

Neymar na saída de campo em partida contra o Fluminense, neste último domingo (19)Reprodução / Globo

Publicado 20/04/2026 09:13

derrota do Santos por 3 a 2 para o Fluminense, neste último domingo (19), terminou em um novo capítulo entre Neymar e a torcida santista. Ao deixar o campo da Vila Belmiro sob vaias direcionadas à atuação da equipe, o camisa 10 foi flagrado com as mãos nos dois ouvidos, gesto interpretado por muitos como uma provocação ou uma tentativa de ignorar os protestos. Rio - A, terminou em um novo capítulo entre Neymar e a torcida santista. Ao deixar o campo da Vila Belmiro sob vaias direcionadas à atuação da equipe, o camisa 10 foi flagrado com as mãos nos dois ouvidos, gesto interpretado por muitos como uma provocação ou uma tentativa de ignorar os protestos.

A repercussão nas redes sociais gerou uma resposta imediata e explosiva do craque. Inicialmente, Neymar reagiu com palavrões a uma postagem da "TNT Sports" no Instagram:

"Saí tapando a orelha é o KR*. Não posso nem coçar a porr* do ouvido agora? Vai se fude* adm de merd*", disparou. Horas depois, em seu perfil oficial, o jogador publicou um vídeo da saída de campo e manteve o tom de desabafo.



Para o atacante, as interpretações sobre seu gesto atingiram um limite pessoal. “Chegou o dia que eu tenho que explicar uma coçada de orelha. Gente, sinceramente, vocês estão pegando pesado demais e ultrapassando os limites… É triste demais ter que conviver com isso! Não tem ser humano que aguente”, escreveu Neymar.



Com a derrota para o Fluminense, o Santos estaciona na 15ª posição do Brasileirão, com apenas 13 pontos, flertando perigosamente com a zona de rebaixamento. O Fluminense, por outro lado, subiu na tabela e ocupa a terceira colocação.