Jogadores do Wolverhampton reunidos no gramado do Molineux stadium - Darren Staples / AFP

Jogadores do Wolverhampton reunidos no gramado do Molineux stadiumDarren Staples / AFP

Publicado 20/04/2026 20:01

O Wolverhampton, time que conta com os brasileiros, André (ex-Fluminense), João Gomes (ex-Flamengo) e Pedro Lima (ex-Sport), está matematicamente para a segunda divisão na Inglaterra. O empate em 0 a 0 entre Crystal Palace e West Ham nesta segunda-feira (20), válido pela 33ª rodada da Premier League, selou o destino da equipe.

Os Wolves estão em 20º, na lanterna do Campeonato Inglês, e somam apenas 17 pontos. Os três últimos colocados são rebaixados para a segunda divisão. O primeiro time fora do Z-3 é justamente o West Ham, que soma 33 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Wolverhampton.

"Temos clareza sobre o que precisa ser melhorado e nosso foco agora é fortalecer o clube, ganhar impulso e criar um time em que nossos torcedores possam acreditar. Sabemos o que é necessário e encararemos os próximos meses com determinação", afirmou o presidente executivo interino dos Wolves, Nathan Shi, ao site do clube.

Em 33 partidas disputadas até aqui na Premier League na temporada 2025/26, o time soma três vitórias, oito empates e 22 derrotas. A equipe ainda tem mais cinco partidas pela frente na competição.