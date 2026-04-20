Gabrielzinho somou mais uma conquista para a carreira - Reprodução/SporTV

Gabrielzinho somou mais uma conquista para a carreiraReprodução/SporTV

Publicado 20/04/2026 17:41

Espanha - Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (20), em Madri, o nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu o Prêmio Laureus de Melhor Atleta do Ano com Deficiência. Ele foi aplaudido de pé e terminou o discurso com a sua dancinha característica.

"Eu gostaria de agradecer a Deus, à minha família por tudo que estamos construindo. Estar aqui é um sonho para mim, agradeço ao meu técnico pelo apoio. Se Deus quiser, esse prêmio vai ser o primeiro de muito, vamos continuar fazendo história", disse o nadador mineiro.

Gabrielzinho tornou-se o segundo atleta brasileiro com deficiência a receber esta premiação, que já foi concedida ao ex-nadador Daniel Dias.



A conquista vem após um ano no qual Gabrielzinho obteve três medalhas de ouro no Mundial de natação paralímpica de Singapura. Ele ficou em primeiro nos 50m costas, 100m costas e 200m livre para a classe S2 (comprometimento físico-motor). Além disso, o brasileiro quebrou o recorde mundial dos 150m medley S2 na mesma competição.

Veja todos os vencedores

Melhor Atleta Homem do Ano: Carlos Alcaraz

Melhor Atleta Mulher do Ano: Aryna Sabalenka

Melhor Equipe do Ano: Paris Saint-Germain

Revelação do Ano: Lando Norris

Volta por cima do Ano: Rory McIlroy

Melhor Atleta do Ano com Deficiência: Gabriel Araújo

Melhor Atleta de Esportes de Ação do Ano: Chloe Kim

Jovem Atleta do Ano: Lamine Yamal

Inspiração Esportiva: Toni Kroos

Conquista Vitalícia: Nadia Comaneci

Esporte para o Bem: Fútbol Más