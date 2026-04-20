Espanha - Em cerimônia realizada nesta segunda-feira (20), em Madri, o nadador Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, venceu o Prêmio Laureus de Melhor Atleta do Ano com Deficiência. Ele foi aplaudido de pé e terminou o discurso com a sua dancinha característica.
"Eu gostaria de agradecer a Deus, à minha família por tudo que estamos construindo. Estar aqui é um sonho para mim, agradeço ao meu técnico pelo apoio. Se Deus quiser, esse prêmio vai ser o primeiro de muito, vamos continuar fazendo história", disse o nadador mineiro.
Gabrielzinho tornou-se o segundo atleta brasileiro com deficiência a receber esta premiação, que já foi concedida ao ex-nadador Daniel Dias.
A conquista vem após um ano no qual Gabrielzinho obteve três medalhas de ouro no Mundial de natação paralímpica de Singapura. Ele ficou em primeiro nos 50m costas, 100m costas e 200m livre para a classe S2 (comprometimento físico-motor). Além disso, o brasileiro quebrou o recorde mundial dos 150m medley S2 na mesma competição.
Veja todos os vencedores
Melhor Atleta Homem do Ano: Carlos Alcaraz Melhor Atleta Mulher do Ano: Aryna Sabalenka Melhor Equipe do Ano: Paris Saint-Germain Revelação do Ano: Lando Norris Volta por cima do Ano: Rory McIlroy Melhor Atleta do Ano com Deficiência: Gabriel Araújo Melhor Atleta de Esportes de Ação do Ano: Chloe Kim Jovem Atleta do Ano: Lamine Yamal Inspiração Esportiva: Toni Kroos Conquista Vitalícia: Nadia Comaneci Esporte para o Bem: Fútbol Más
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