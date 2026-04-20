Endrick em ação pelo Lyon - Divulgação / Lyon

Endrick em ação pelo LyonDivulgação / Lyon

Publicado 20/04/2026 21:56

Espanha - Campeão do mundo com o Brasil em 1994 e 2002, não poupou elogios ao falar de Endrick. Em entrevista antes do Prêmio Laureus, o ex-jogador lembrou que costuma dizer que o atacante é "um jogador completo" e citou que ele não sente o peso da camisa da Seleção.

"Esse menino está voando. Eu sou suspeito para falar do Endrick. Sempre achei um jogador sensacional, um jogador fora dos dos padrões normais para a idade dele. Costumo falar que o Endrick é um jogador completo. Ele é forte, rápido, dribla para a direita, com a esquerda, cobra falta, bom de cabeceio", disse Cafu.

"Vai ser uma peça fundamental para a seleção brasileira. Realmente, é um jogador que veste a camisa da seleção brasileira como se estivesse vestindo a camisa de qualquer clube, é um jogador que não sente esse peso", completou.

Endrick pertence ao Real Madrid, mas está emprestado ao Lyon desde o fim de dezembro. No último domingo (19), ele foi um dos destaques da vitória por 2 a 1 sobre o PSG, com um gol e uma assistência.

Na data Fifa de março, ele ganhou oportunidade no amistoso com a Croácia e foi fundamental para a vitória do Brasil por 3 a 1. O técnico Carlo Ancelotti anunciará a lista de convocados para a Copa do Mundo no dia 18 de maio.