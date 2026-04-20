Endrick em ação pelo LyonDivulgação / Lyon
Cafu rasga elogios a Endrick: 'Sempre achei um jogador sensacional'
Ele ainda lembrou que costuma dizer que o jovem atacante 'é um jogador completo'
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