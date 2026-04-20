Matheus Gonçalves é jogador do Al-AhliDivulgação/Al-Ahli
"Fico muito feliz por alcançar essa marca de 100 jogos como profissional, ainda mais em um momento tão especial como esse, ajudando o time a conquistar a classificação para a semifinal. É um sentimento de orgulho por tudo que venho construindo até aqui, fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia. Quero seguir evoluindo, ganhando cada vez mais espaço e contribuindo da melhor forma possível dentro de campo", afirmou o jogador.
Matheus Gonçalves foi revelado pelo Flamengo e estreou pelo profissional em 2022, com 17 anos. Ao todo, participou de 57 partidas pelo rubro-negro. O meia-atacante também teve uma curta passagem por empréstimo pelo Red Bull Bragantino, com 13 confrontos disputados. Em sua primeira temporada pelo Al-Ahli, ele soma 30 jogos.
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