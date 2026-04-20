Matheus Gonçalves é jogador do Al-Ahli - Divulgação/Al-Ahli

Matheus Gonçalves é jogador do Al-AhliDivulgação/Al-Ahli

Publicado 20/04/2026 20:42 | Atualizado 20/04/2026 20:43





"Fico muito feliz por alcançar essa marca de 100 jogos como profissional, ainda mais em um momento tão especial como esse, ajudando o time a conquistar a classificação para a semifinal. É um sentimento de orgulho por tudo que venho construindo até aqui, fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia. Quero seguir evoluindo, ganhando cada vez mais espaço e contribuindo da melhor forma possível dentro de campo", afirmou o jogador. Rio - Cria do Flamengo , Matheus Gonçalves alcançou uma marca especial na carreira na última sexta-feira (17). Titular no jogo contra o Johor Darul, da Malásia, ele completou 100 jogos como profissional."Fico muito feliz por alcançar essa marca de 100 jogos como profissional, ainda mais em um momento tão especial como esse, ajudando o time a conquistar a classificação para a semifinal. É um sentimento de orgulho por tudo que venho construindo até aqui, fruto de muito trabalho e dedicação no dia a dia. Quero seguir evoluindo, ganhando cada vez mais espaço e contribuindo da melhor forma possível dentro de campo", afirmou o jogador.

A partida terminou com vitória por 2 a 1 do Al-Ahli, que avançou na Liga dos Campeões da Ásia. Nesta segunda-feira (20), o time da Arábia Saudita superou o Vissel Kobe, do Japão também por 2 a 1, pela semifinal, e garantiu vaga na decisão. Desta vez, o brasileiro não entrou em campo.

O adversário na final virá do confronto entre Machida Zelvia, do Japão, e Shabab Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos.



Matheus Gonçalves foi revelado pelo Flamengo e estreou pelo profissional em 2022, com 17 anos. Ao todo, participou de 57 partidas pelo rubro-negro. O meia-atacante também teve uma curta passagem por empréstimo pelo Red Bull Bragantino, com 13 confrontos disputados. Em sua primeira temporada pelo Al-Ahli, ele soma 30 jogos.