Mbappé durante Betis x Real Madrid, pelo Campeonato Espanhol - Cristina Quicler / AFP

Mbappé durante Betis x Real Madrid, pelo Campeonato EspanholCristina Quicler / AFP

Publicado 25/04/2026 09:45

1 a 1 contra o Betis, nesta última sexta-feira (24), o astro pediu para deixar o gramado aos 35 minutos do segundo tempo após sentir um desconforto nos músculos isquiotibiais da perna esquerda.



O técnico Álvaro Arbeloa confirmou o problema em coletiva, mas evitou dar um prazo de recuperação. "Ele estava sentindo algum desconforto, e vamos ver como isso evolui nos próximos dias", resumiu o treinador. De acordo com o jornal espanhol "Marca", a suspeita inicial é de uma sobrecarga muscular, e o jogador deve passar por exames detalhados para determinar a gravidade da lesão.

Espanha - A situação física de Kylian Mbappé tornou-se a nova dor de cabeça para o Real Madrid e para a seleção francesa. Durante o empate porcontra o Betis, nesta última sexta-feira (24), o astro pediu para deixar o gramado aos 35 minutos do segundo tempo após sentir um desconforto nos músculos isquiotibiais da perna esquerda.O técnico Álvaro Arbeloa confirmou o problema em coletiva, mas evitou dar um prazo de recuperação. "Ele estava sentindo algum desconforto, e vamos ver como isso evolui nos próximos dias", resumiu o treinador. De acordo com o jornal espanhol "Marca", a suspeita inicial é de uma sobrecarga muscular, e o jogador deve passar por exames detalhados para determinar a gravidade da lesão.

O timing do problema é crítico tanto para o clube quanto para o atleta. Caso a lesão seja confirmada, Mbappé pode desfalcar o Real Madrid no restante da temporada europeia, incluindo o clássico decisivo contra o Barcelona, marcado para o dia 10 de maio. Na tabela, o time merengue ocupa a vice-liderança com 74 pontos, oito atrás do rival catalão, que ainda possui um jogo a menos.



Faltando menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, a notícia abalou a França. Embora as primeiras informações indiquem que o jogador não corre risco de ficar fora da lista final de convocados, qualquer problema muscular nesta fase pode comprometer o ritmo de jogo para a estreia.



O Real Madrid volta a campo apenas no dia 3 de maio, contra o Espanyol, o que dá ao atacante pouco mais de uma semana para tentar uma recuperação rápida. Até lá, a comissão técnica francesa e os torcedores merengues aguardam o diagnóstico preciso para saber se o camisa 10 terá condições de atuar nos jogos derradeiros da temporada.