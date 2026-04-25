Mbappé durante Betis x Real Madrid, pelo Campeonato EspanholCristina Quicler / AFP
O técnico Álvaro Arbeloa confirmou o problema em coletiva, mas evitou dar um prazo de recuperação. "Ele estava sentindo algum desconforto, e vamos ver como isso evolui nos próximos dias", resumiu o treinador. De acordo com o jornal espanhol "Marca", a suspeita inicial é de uma sobrecarga muscular, e o jogador deve passar por exames detalhados para determinar a gravidade da lesão.
Faltando menos de dois meses para o início da Copa do Mundo, a notícia abalou a França. Embora as primeiras informações indiquem que o jogador não corre risco de ficar fora da lista final de convocados, qualquer problema muscular nesta fase pode comprometer o ritmo de jogo para a estreia.
O Real Madrid volta a campo apenas no dia 3 de maio, contra o Espanyol, o que dá ao atacante pouco mais de uma semana para tentar uma recuperação rápida. Até lá, a comissão técnica francesa e os torcedores merengues aguardam o diagnóstico preciso para saber se o camisa 10 terá condições de atuar nos jogos derradeiros da temporada.
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