Maracanã será palco de três partidas da NFL entre 2026 e 2030 - Divulgação

Maracanã será palco de três partidas da NFL entre 2026 e 2030Divulgação

Publicado 06/02/2026 00:30

Rio - A NFL realizará o primeiro jogo da história no Rio de Janeiro. A liga de futebol americano anunciou nesta quinta-feira (5) que o Dallas Cowboys vai ser a equipe mandante na partida que será realizada no Maracanã em 2026. A data e o adversário ainda serão definidos.

O Rio de Janeiro receberá um jogo da NFL pela primeira vez na história. Este será o terceiro jogo da liga de futebol americano no Brasil. Nos últimos dois anos, as partidas foram realizadas na Neo Química Arena, em São Paulo. No ano passado, o Rio fechou acordo para sediar três partidas nos próximos cinco anos.

O Brasil é o segundo maior mercado internacional da NFL, atrás apenas do México, e conta com cerca de 36 milhões de fãs da maior liga de futebol americano do mundo. O jogo no Rio de Janeiro será um dos nove confrontos internacionais confirmados pela NFL para a próxima temporada.