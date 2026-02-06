Maracanã será palco de três partidas da NFL entre 2026 e 2030Divulgação
NFL define equipe mandante em jogo no Maracanã em 2026
Dallas Cowboy terá o mando de campo no primeiro jogo da liga de futebol americano no Rio de Janeiro
NFL define equipe mandante em jogo no Maracanã em 2026
Dallas Cowboy terá o mando de campo no primeiro jogo da liga de futebol americano no Rio de Janeiro
MP-PR denuncia filho de Popó por tentar aliciar Reinaldo, do Mirassol
Empresário e mais duas pessoas tentaram manipular resultados nas três principais divisões do Campeonato Brasileiro
Bola pune e aumenta a pressão
Cruzmaltino perde caminhão de gols e leva empate da Chapecoense na reta final em São Januário
Diniz admite frustração com chances perdidas e irregularidade do Vasco
Cruz-Maltino empatou com a Chapecoense por 1 a 1, nesta quinta-feira (5), em São Januário
Torcida do Vasco protesta contra Fernando Diniz após empate com a Chapecoense
Pressão sobre o treinador aumenta após tropeço dentro de casa pelo Brasileirão
Puma Rodríguez lamenta chances perdidas e gol sofrido no fim: 'Temos que melhorar'
Jogador uruguaio marcou o gol do Vasco no empate com a Chapecoense
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.