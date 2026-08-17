Hugo Moura foi decisivo na vitória do Al-FayhaReprodução/ Al-Fayha
Hugo Moura marca duas vezes e garante classificação para o Al-Fayha
Ex-Vasco e Flamengo, volante de 28 anos foi decisivo no primeiro tempo e celebrou o bom início de trajetória na Arábia Saudita
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'Treta' entre Neymar e Thiago Mendes repercute na imprensa estrangeira
Capitão do Vasco deixou o 10 do Santos no vácuo antes da partida; situação entrou em pauta em veículos de países europeus e sul-americanos
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Jogador do Vasco não cumprimentou o atacante do Santos antes de partida, que foi disputada em São Januário no último domingo (16)
Diretor da Fifa que criticou plano de Infantino é demitido
Kevin Lamour havia afirmado que sua equipe foi 'enganada' pela falta de transparência na apresentação do projeto de investimento privado
Rodrygo deve voltar a atividades no Real Madrid em setembro
Jogador, de 25 anos, sofreu grave lesão no joelho direito e perdeu a Copa do Mundo; tendência é o brasileiro só volte a jogar em 2027
Almada, que foi alvo do Flamengo na janela, celebra estreia pelo River
Rubro-Negro tentou a contratação do ex-Botafogo, mas o jogador optou por retornar ao seu país e fechou com o clube argentino
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