Hugo Moura foi decisivo na vitória do Al-Fayha - Reprodução/ Al-Fayha

Hugo Moura foi decisivo na vitória do Al-FayhaReprodução/ Al-Fayha

Publicado 17/08/2026 19:57

Ex-Vasco e Flamengo, Hugo Moura tem vivido uma fase artilheira no Al-Fayha, da Arábia Saudita. O volante de 28 anos foi o principal nome da vitória da equipe saudita ao anotar dois gols no triunfo por 2 a 0 sobre o Al-Adalah, pela Copa do Rei Saudita. Ele celebrou o início no clube e destacou a importância do bom momento.

'Com certeza é motivo de muita felicidade para mim. Começar em um novo clube nunca é fácil, principalmente sendo fora do meu país e longe da minha família, mas esse começo, desde a pré-temporada, vem sendo muito abençoado. Preciso agradecer ao professor Carille, que me ajudou bastante nessa adaptação e vem me dando liberdade para jogar no meio-campo. Fico feliz em poder ajudar a equipe com esses gols e espero que possamos conquistar grandes coisas juntos".

O primeiro gol saiu aos 40 minutos da etapa inicial. Hugo recebeu na entrada da área e finalizou de primeira para abrir o placar. Cinco minutos depois, o camisa 5 balançou as redes mais uma vez, garantindo a vitória para o time saudita.

Revelado pelo Flamengo, Hugo Moura também teve passagens por Coritiba, Athletico-PR e Vasco, sendo o Cruz-Maltino seu último clube antes de ser oficializado pela equipe saudita.

Pelo Gigante da Colina nesta temporada, ele participou de 21 jogos, sendo 14 como titular, e anotou um gol contra o Rubro-Negro pelo Campeonato Brasileiro.

O Al-Fayha volta a campo nesta quinta-feira (20), desta vez pelo Campeonato Saudita. A equipe recebe o Al-Hilal, pela segunda rodada da competição.