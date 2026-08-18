Pep Guardiola comandou Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City na carreira - AFP

Pep Guardiola comandou Barcelona, Bayern de Munique e Manchester City na carreiraAFP

Publicado 18/08/2026 08:22





"Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal", disse. "Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso me sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos."



LEIA MAIS: Guardiola recusa convite de Beckham para assumir Inter Miami, diz jornal O técnico Pep Guardiola abriu o jogo sobre os planos para o futuro e deixou em aberto a possibilidade de aposentadoria . O treinador admitiu, no documentário "A Beautiful Obsession" (A linda obsessão, em inglês), da Amazon, que precisa de um tempo para realizar atividades diferentes, após quase 20 anos de uma intensa rotina envolvida com futebol."Eu nem sei o que vou fazer. Será difícil voltar. Esse é o meu sentimento hoje. Preciso renovar muitas coisas que aconteceram na minha vida pessoal", disse. "Preciso me encontrar um pouco em coisas diferentes. Preciso me sentar e me desligar por um tempo. Esse é um dos principais objetivos."

Guardiola fala sobre divórcio

O documentário também aborda aspectos como o divórcio de Guardiola, no fim de 2024. Depois de uma derrota da equipe naquela edição da Liga dos Campeões, contra a Juventus, o técnico fez um discurso emotivo no vestiário sobre a sua ex-mulher, Cristina Serra, com quem ficou junto por cerca de 30 anos.



"Eu estou divorciado da mulher mais bonita do planeta. É minha esposa, minha ex-esposa. Eu a amo incrivelmente. Mas perdemos a paixão", destacou. "Na sua vida, qualquer coisa que você faça, faça com paixão. Eu não quero bons jogadores, quero jogadores com paixão."

Trajetória de Guardiola

Guardiola é um dos maiores técnicos da história do futebol. Após se aposentar como jogador, iniciou sua trajetória à beira do campo com o Barcelona B em 2007, até ser alçado à equipe principal em 2008, onde ganhou duas Ligas dos Campeões, três Campeonatos Espanhóis, entre outros títulos, além de ter implementado um estilo de jogo ofensivo que revolucionou o futebol.

Em 2013, assinou com o Bayern de Munique, até fechar com o Manchester City em 2016. Desde então, ele impôs um verdadeiro domínio no futebol local, vencendo seis Campeonatos Ingleses, três Copas da Inglaterra, cinco Copas da Liga Inglesa, entre outros, ao longo de 10 temporadas, além da primeira Liga dos Campeões da história do clube.