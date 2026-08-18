Franclim CarvalhoVÃtor Silva / Botafogo
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O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18). Também deixam o Clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.
O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios.
Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe Sub-20, assumirá interinamente a equipe e será o comandante no próximo compromisso, diante do Cienciano, pelo duelo de volta das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana.
Adicionalmente, o Botafogo irá estruturar uma nova configuração em sua comissão técnica permanente. Paulo Bonamigo, profissional com ampla experiência no futebol brasileiro e que comandou o Botafogo em 2004, assume o cargo de Coordenador Técnico.
Ronaldo Torres, preparador físico com passagens vitoriosas pelo futebol brasileiro, incluindo os títulos do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, em 1995, e com o Fluminense, em 2010, será o responsável pela Preparação Física.
Marcelo Salles, conhecido como “Fera”, profissional que iniciou sua trajetória no Botafogo e reúne experiências como auxiliar técnico em grandes clubes do futebol brasileiro, assume o cargo de Auxiliar Técnico permanente do Clube.
Os novos profissionais se juntam a Rodrigo Bellão e aos demais integrantes da comissão técnica na preparação da equipe.
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