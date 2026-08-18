Franclim Carvalho - VÃ­tor Silva / Botafogo

Franclim CarvalhoVÃ­tor Silva / Botafogo

Publicado 18/08/2026 20:51

Rio - Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo . O Glorioso demitiu o português nesta terça-feira (18) e confirmou que Rodrigo Bellão, treinador da equipe sub-20, assumirá interinamente o time profissional.

"Também deixam o Clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos. O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios", diz um trecho do comunicado.

Franclim cai menos de uma semana depois da derrota do Glorioso para o Cienciano (PER) por 6 a 1 em Cusco, pela partida de ida das oitavas de final da Sul-Americana. Já no domingo (16), o Botafogo perdeu para o Vitória por 1 a 0 no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro

O jogo da volta da Sul-Americana acontecerá na quinta-feira (20), a partir das 21h30, no Estádio Nilton Santos. O Alvinegro precisará vencer o Cienciano por cinco gols de diferença para forçar os pênaltis.



NOVIDADES NO GLORIOSO



O Botafogo também anunciou que "irá estruturar uma nova configuração em sua comissão técnica permanente". Dessa forma, Paulo Bonamigo assume o cargo de Coordenador Técnico. Ronaldo Torres, por sua vez, será responsável pela preparação física. Já Marcelo Salles, "Fera", é o auxiliar técnico permanente

Veja a nota

Franclim Carvalho não é mais o técnico do Botafogo; Clube define novos profissionais da comissão técnica permanente



O Botafogo informa que Franclim Carvalho não é mais o técnico da equipe principal de futebol. A decisão foi comunicada ao profissional nesta terça-feira (18). Também deixam o Clube os auxiliares Luís Felipe e Mauro Moderno, o preparador físico Fábio Monteiro e o preparador de goleiros Ricardo Matos.



O Botafogo agradece a Franclim e aos demais profissionais pelos serviços prestados e deseja sucesso em seus próximos desafios.



Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe Sub-20, assumirá interinamente a equipe e será o comandante no próximo compromisso, diante do Cienciano, pelo duelo de volta das oitavas de final da CONMEBOL Sul-Americana.



Adicionalmente, o Botafogo irá estruturar uma nova configuração em sua comissão técnica permanente. Paulo Bonamigo, profissional com ampla experiência no futebol brasileiro e que comandou o Botafogo em 2004, assume o cargo de Coordenador Técnico.



Ronaldo Torres, preparador físico com passagens vitoriosas pelo futebol brasileiro, incluindo os títulos do Campeonato Brasileiro com o Botafogo, em 1995, e com o Fluminense, em 2010, será o responsável pela Preparação Física.



Marcelo Salles, conhecido como “Fera”, profissional que iniciou sua trajetória no Botafogo e reúne experiências como auxiliar técnico em grandes clubes do futebol brasileiro, assume o cargo de Auxiliar Técnico permanente do Clube.



Os novos profissionais se juntam a Rodrigo Bellão e aos demais integrantes da comissão técnica na preparação da equipe.