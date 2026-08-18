Franclim Carvalho é treinador do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Franclim comanda treino e pode dirigir Botafogo na Sul-Americana
Treinador, de 38 anos, tem se desgastado com dirigentes e placar elástico no Peru tornou sua situação no Alvinegro mais difícil
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Dono da GDA Luma, empresário mexicano dará início ao planejamento de investimentos, conhecerá as instalações e os funcionários do clube
Botafogo entra com representação na CBF por causa da arbitragem
Glorioso quer a divulgação das imagens e do áudio do VAR da entrada de Ramon em Danilo; lateral-esquerdo do Vitória recebeu amarelo
Protesto da torcida em desembarque do Botafogo repercute em Portugal
Organizada exige a demissão do técnico Franclim Carvalho; grupo foi ao Galeão e fez cobranças na chegada da delegação ao Rio de Janeiro
Botafogo debate demissão de Franclim e tenta evitar nova dívida
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