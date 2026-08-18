Franclim Carvalho é treinador do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Franclim Carvalho é treinador do BotafogoVitor Silva / Botafogo

Publicado 18/08/2026 16:00

Os dirigentes alvinegros desejavam tomar uma decisão definitiva sobre o futuro do treinador nesta terça-feira (18), porém, a chegada do empresário Gabriel de Alba, dono da GDA Luma, que deverá ser o novo acionista majoritário da SAF do Botafogo, a decisão foi adiada.

A tendência é que Franclim deixe o comando do Alvinegro. A situação do treinador português no clube é extremamente complicada e a pressão muito grande. Porém, o Botafogo avalia a situação financeira e não quer gerar uma nova dívida. No fim de março, o Alvinegro demitiu Martín Anselmi. A rescisão do contrato do argentino gerou uma dívida de cerca de R$ 12,5 milhões do clube carioca na Justiça.

A situação de Franclim no Alvinegro piorou nas últimas semanas. Bem-avaliado pelo trabalho, o português tem feito cobranças em relação a reforços. Além disso, a goleada diante do Cienciano por 6 a 1, em Cusco, no jogo de ida das oitavas de final, fragilizou um pouco a confiança de parte dos dirigentes.

Franclim Carvalho chegou ao Botafogo no dia 2 de abril, tendo pouco mais de quatro meses de trabalho. No total, ele comandou a equipe em 22 partidas com 10 vitórias, sete empates e cinco derrotas.