Otávio renovou com o Cruzeiro - Gustavo Martins / Cruzeiro

Otávio renovou com o CruzeiroGustavo Martins / Cruzeiro

Publicado 18/08/2026 20:38 | Atualizado 18/08/2026 21:42

Belo Horizonte - Nesta terça-feira (18), um dia antes da partida contra o Flamengo , válida pela Libertadores, o Cruzeiro oficializou a renovação de contrato do goleiro Otávio. O novo vínculo do atleta com a Raposa vai até julho de 2031.

O arqueiro de 20 anaos iniciou a temporada como terceiro goleiro do time mineiro. Cássio era o titular, mas sofreu uma lesão multiligamentar no joelho esquerdo em março. Já Matheus Cunha não se firmou. Otávio ganhou a vaga e tem aproveitado as oportunidades.

Agenda

Com Otávio, o Cruzeiro encara o Flamengo na quarta-feira (19), a partir das 21h30, no Maracanã. A partida é válida pelo jogo da volta das oitavas de final da Libertadores.

Na ida, as equipes empataram em 1 a 1. A Raposa abriu o placar com Arroyo, mas o Rubro-Negro reagiu e deixou tudo igual com Lucas Paquetá.