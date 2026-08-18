Otávio renovou com o CruzeiroGustavo Martins / Cruzeiro
Goleiro renova com o Cruzeiro antes da partida contra o Flamengo
Atualmente, ele é o arqueiro titular da Raposa, que encara o Rubro-Negro na quarta (19), pelo jogo da volta das oitavas da Libertadores
Fluminense vence Ind. Rivadavia nos pênaltis e avança na Libertadores
Com um a menos, Tricolor saiu na frente, mas levou o empate na reta final de partida; nas penalidades, Fábio defendeu duas cobranças
Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho
Rodrigo Bellão, atual treinador da equipe Sub-20, assumirá interinamente o time profissional interinamente
Goleiro renova com o Cruzeiro antes da partida contra o Flamengo
Atualmente, ele é o arqueiro titular da Raposa, que encara o Rubro-Negro na quarta (19), pelo jogo da volta das oitavas da Libertadores
Ventilado no Flu, Arthur recebe oferta para rescindir com a Juventus
Jogador, de 30 anos, defendeu o Grêmio na primeira parte do Brasileiro e fez 10 jogos; atleta pode atuar por outra equipe no torneio
Flamengo terá desafio extra para avançar na Libertadores
A Raposa não perde fora de casa desde abril; última derrota da equipe mineira como visitante na temporada aconteceu em abril
Joia faz três gols no sub-17 e torcida o pede no profissional do Vasco
Jovem atacante marcou o hat-trick nesta terça-feira (18), contra o Juventude, no Brasileirão da categoria; lances empolgaram os torcedores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.