Centroavante foi o capitão do Vasco sub-17 na partida - Reprodução / Instagram @diegominete

Centroavante foi o capitão do Vasco sub-17 na partidaReprodução / Instagram @diegominete

Publicado 18/08/2026 19:53

Rio - Enquanto sofre com a falta de gols no profissional , o Vasco mostra que tem "poder de fogo" de sobra guardado em uma joia do sub-17. O Centroavante Diego Minete anotou um hat-trick na vitória por 3 a 0 sobre o Juventude, nesta terça-feira (18), em Nova Iguaçu, pelo Brasileirão da categoria, e encantou os torcedores cruz-maltinos.

Autor da façanha, o atacante tem apenas 17 anos, é capitão do time e já firmou contrato profissional com o Cruz-Maltino.

Além disso, em setembro de 2025, pouco após a assinatura de seu primeiro vínculo oficial, Diego Minete chegou a ser relacionado por Fernando Diniz para uma partida contra o Bahia, pelo Brasileirão. No entanto, não chegou a entrar em campo para sua estreia no time principal.

Ainda assim, diante dos três gols marcados nesta terça (18), torcedores inundaram as redes sociais com pedidos de chances para o garoto no profissional. No momento, o ataque do Vasco não vive bom momento e a diretoria segue em busca de um camisa 9 "matador" no mercado.

Veja as opiniões dos vascaínos:

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*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de João Alexandre Borges.