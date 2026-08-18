John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República Tcheca - Reprodução / Instagram @john.mercado17

John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República TchecaReprodução / Instagram @john.mercado17

Publicado 18/08/2026 16:19

John Mercado comentou sobre o. O atacante colombiano de 24 anos confirmou a proposta do Cruz-Maltino, mas despistou ao ser questionado sobre uma possível saída do Sparta Praga e reforçou que está focado no clube tcheco."Sim, é verdade (a proposta do Vasco). Essa é uma decisão que cabe aos clubes decidirem. No momento, eu estou focado no clube que tenho contrato", disse Jhon Mercado."A gente sempre quer estar na Europa, mas jogar no Brasil é muito importante e interessante. Mas estou feliz aqui e não posso falar que quero ir embora, tenho contrato aqui e preciso respeitá-lo", completou.