John Mercado em ação pelo Sparta Praha, da República TchecaReprodução / Instagram @john.mercado17
"Sim, é verdade (a proposta do Vasco). Essa é uma decisão que cabe aos clubes decidirem. No momento, eu estou focado no clube que tenho contrato", disse Jhon Mercado.
"A gente sempre quer estar na Europa, mas jogar no Brasil é muito importante e interessante. Mas estou feliz aqui e não posso falar que quero ir embora, tenho contrato aqui e preciso respeitá-lo", completou.
De acordo com o jornalista Venê Casagrande, o Cruz-Maltino ofereceu 8 milhões de euros (cerca de R$ 48 milhões) para contar com o atleta. No entanto, o clube tcheco pede 10 milhões de euros (aproximadamente R$ 60 milhões) para liberar o jogador.
John Mercado chegou ao Sparta Praga em agosto de 2025, no início da temporada 2025/26. Pela equipe, soma 43 jogos, 11 gols e seis assistências.
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