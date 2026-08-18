JP em ação durante jogo do Vasco - Dikran Sahagian / Vasco

JP em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco

Publicado 18/08/2026 14:52

Sem espaço no elenco liderado por Pedro Emanuel , JP está de saída do Vasco . O clube informou nesta terça-feira (18) que o jovem meio-campista será reforço do Casa Pia, de Portugal. Cria das categorias de base do Cruz-Maltino, o jogador de 21 anos não conseguiu se firmar no profissional.

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Em 2024, o volante viveu sua temporada com mais aparições no time principal (11). Depois, foi emprestado ao Avaí para ganhar maior minutagem e se destacou. Por lá, foram cinco gols e uma assistência em 28 jogos, sendo 23 entre os titulares.

De volta ao Vasco neste ano, JP seguiu sem muitas oportunidades e disputou só nove partidas. Agora, acabou negociado e atuará no futebol português.

O comunicado do Vasco:

“O Vasco da Gama informa que acertou a transferência do meia JP ao Casa Pia, de Portugal.



O clube deseja sucesso ao atleta em seus futuros desafios profissionais.”