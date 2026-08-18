JP em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco
O comunicado do Vasco:
O clube deseja sucesso ao atleta em seus futuros desafios profissionais.”
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JP em ação durante jogo do VascoDikran Sahagian / Vasco
Vasco acerta saída de meio-campista para clube português
Cria das categorias de base, jovem volante não conseguiu se firmar no elenco profissional e vestirá a camisa do Casa Pia
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Jogador, de 31 anos, disputou a última Copa do Mundo pelo Paraguai; Internacional também tem desejo na contratação do centroavante
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Vascaínos tratam a contratação de John Mercado, ex-jogador do Athletico-PR, como um investimento desnecessário e detonam a diretoria
Com tabela difícil, Vasco precisa vencer quase metade dos jogos
No Z-4, Cruz-Maltino tem nove partidas contra clubes que estão no Top-10 nas 16 rodadas restantes do Campeonato Brasileiro
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