Jair estava engatando boas atuações desde seu retorno - Matheus Lima / Vasco

Jair estava engatando boas atuações desde seu retornoMatheus Lima / Vasco

Publicado 18/08/2026 10:23





Sendo assim, o meia deve desfalcar a equipe por cerca de um mês, segundo avaliação feita pelo clube nesta segunda-feira (17). O prazo, no entanto, pode aumentar dependendo da evolução do jogador. Rio — O Vasco terá um desfalque de peso para a sequência da temporada. Após ser substituído aos 12 minutos do primeiro tempo na derrota para o Santos por 3 a 0 no último domingo (16), o volante Jair passou por exames que confirmaram lesão no músculo adutor da coxa direita, conforme o jornalista Pedro Cobalea, do 'Lance!'.Sendo assim, o meia deve desfalcar a equipe por cerca de um mês, segundo avaliação feita pelo clube nesta segunda-feira (17). O prazo, no entanto, pode aumentar dependendo da evolução do jogador.

Neste período, o Cruz-Maltino terá jogos importantes do Brasileirão, contra times como Palmeiras e Cruzeiro, além dos dois confrontos com o Vitória, pelas quartas de final da Copa do Brasil. A equipe ainda vai encarar o Olimpia nesta quinta-feira (20), pela volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana.



Jair estava tendo boas atuações e retomando a forma após quase um ano parado, devido a uma grave lesão sofrida em agosto de 2025, quando rompeu totalmente o ligamento cruzado anterior e o ligamento colateral medial do joelho direito. Ele voltou aos campos em 25 de julho, contra o Mirassol, mas agora, ficará fora de combate novamente.