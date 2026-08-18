Gabriel Ávalos pode ser opção no Vasco - AFP

Gabriel Ávalos pode ser opção no VascoAFP

Publicado 18/08/2026 19:50

Rio - Em busca de reforços para o ataque, o Vasco avalia a possibilidade de investir em Gabriel Ávalos , de 35 anos, que defende o Independiente, de Avellaneda. O paraguaio fez parte da seleção do seu país na disputa da última Copa do Mundo. As informações são do canal "Atenção Vascaínos".

O Cruz-Maltino não é o primeiro clube do Rio a buscar informações sobre o atleta. No começo do ano, o Fluminense chegou a negociar a contratação de Ávalos, junto ao Independiente, porém, a situação não evoluiu.

O Tricolor ofereceu 3 milhões de dólares (cerca de R$ 15,47 milhões na cotação da época). O clube argentino recusou. Houve muita pressão por parte dos torcedores do Fluminense para que o negócio não fosse fechado.

Nascido no Paraguai, Gabriel Ávalos já teve passagens por clubes tradicionais do futebol sul-americano, como o Peñarol, do Uruguai, além do Argentinos Juniors e Independiente, da Argentina. Na última temporada, ele entrou em campo em 24 partidas, anotou 11 gols e deu quatro assistências.