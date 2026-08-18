O meia Rodri assinou contrato até junho de 2030 com o Barça - Divulgação / Barcelona

O meia Rodri assinou contrato até junho de 2030 com o BarçaDivulgação / Barcelona

Publicado 18/08/2026 14:00

Rio - O Barcelona anunciou a contratação do meia Rodri, de 30 anos, que estava no Manchester City. O espanhol, que foi eleito o melhor jogador da última Copa do Mundo, chegou ao clube catalão, depois de semanas de negociações entre as partes.

O espanhol chegou a Barcelona na última segunda-feira (17) e assinou contrato até junho de 2030. A operação acabou sendo finalizada em 75 milhões de euros (cerca de R$ 453 milhões).

Estrela da seleção da Espanha, Rodri foi campeão da Eurocopa de 2024 e da Copa do Mundo de 2026. Além disso, foi campeão da Liga dos Campeões em 2023 pelo Manchester City e vencedor da Bola de Ouro em 2024, pela France Football, além de melhor atleta da Copa de 2026.

Revelado pelo Villareal, Rodri, de 30 anos, está de volta à Espanha depois de sete anos atuando pelo Manchester City. O meia também passou pelo Atlético de Madrid.