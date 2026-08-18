O meia Rodri assinou contrato até junho de 2030 com o BarçaDivulgação / Barcelona
Barcelona anuncia a contratação de Rodri
Meia, de 30 anos, defendeu o Manchester City por sete temporadas; eleito o melhor jogador da Copa, ele assinou contrato até junho de 2030
Marcão celebra classificação do Flu e conta que não viu último pênalti
Tricolor superou o Independiente Rivadavia por 5 a 4 na disputa por penalidades e garantiu vaga nas quartas da Libertadores
Veja quanto o Fluminense receberá por ir às quartas da Libertadores
Tricolor receberá uma quantia milionária em premiação por avançar às quartas de final da competição; Tricolor eliminou o Ind. Rivadavia
Fluminense vence Ind. Rivadavia nos pênaltis e avança na Libertadores
Com um a menos, Tricolor saiu na frente, mas levou o empate na reta final de partida; nas penalidades, Fábio defendeu duas cobranças
Botafogo demite o técnico Franclim Carvalho
Rodrigo Bellão, treinador da equipe sub-20, assumirá interinamente o time profissional; ele comandará o Alvinegro diante do Cienciano
Goleiro renova com o Cruzeiro antes da partida contra o Flamengo
Atualmente, ele é o arqueiro titular da Raposa, que encara o Rubro-Negro na quarta (19), pelo jogo da volta das oitavas da Libertadores
Ventilado no Flu, Arthur recebe oferta para rescindir com a Juventus
Jogador, de 30 anos, defendeu o Grêmio na primeira parte do Brasileiro e fez 10 jogos; atleta pode atuar por outra equipe no torneio
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