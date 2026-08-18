Patrick Viera é o novo treinador de Senegal - Divulgação / Genoa

Patrick Viera é o novo treinador de SenegalDivulgação / Genoa

Publicado 18/08/2026 18:50

Rio - O ex-volante da Juventus e do Arsenal, Patrick Viera, de 50 anos, é o novo treinador da seleção de Senegal . O francês foi anunciado para substituir Pape Thiaw, que deixou a função depois da participação na última Copa do Mundo.

Nascido em Dakar, Viera defendeu a seleção francesa em sua carreira. Ele foi campeão da Copa do Mundo de 1998 e também da Eurocopa de 2000. Além disso, Viera fez parte do elenco europeu nos Mundiais de 2002 e de 2006.

O ex-volante iniciou sua carreira como treinador em 2016 dirigindo o New York City. Ele passou pelo Nice, da França, o Crystal Palace, da Inglaterra, o Strasbourg, da França, e seu último trabalho foi no Genoa, da Itália, de 2024 até o ano passado.

A seleção de Senegal foi eliminada na segunda fase da última Copa do Mundo depois de perder de virada para Bélgica pro 3 a 2. Os africanos abriram dois gols de vantagem e acabaram sofrendo a reação nos últimos minutos do jogo.