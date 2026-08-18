Patrick Viera é o novo treinador de SenegalDivulgação / Genoa
Campeão do mundo pela França é o novo treinador de Senegal
Ex-jogador, de 50 anos, iniciou sua carreira como treinador em 2016 e passou por clubes da França, Inglaterra e da Itália
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