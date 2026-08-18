Memphis foi substituído no primeiro tempo, com incômodo na coxa direitaRodrigo Coca/Corinthians
Vampeta contesta renovação de Memphis com o Corinthians: 'Impossível'
Ex-volante reprovou a extensão do vínculo do holandês, pois não considera o investimento compatível com as finanças do clube paulista
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Site divulga ranking com os 100 melhores jogadores do mundo
Brasil tem oito representantes; França lidera lista por países, enquanto Campeonato Inglês reúne maior número de atletas
Simeone reforça decisão, mas admite ausência de Álvarez em jogo
Barcelona tem a contratação de atacante como prioridade para a próxima temporada; argentino tenta negociar sua saída do Atlético de Madrid
Kane reforça que negociará renovação com o Bayern: ‘Chegou o momento’
Conversas com o clube alemão haviam sido adiadas devido às férias do atacante após a Copa do Mundo; vínculo atual vai até junho de 2027
Forlán já tem data para estrear como técnico da seleção uruguaia
Sob o comando do ídolo, a Celeste fará jogos amistosos contra Japão e Coreia do Sul, na Ásia, nos dias 24 e 28 de setembro, respectivamente
Justiça trava empréstimo de R$ 150 milhões, e Vasco pode 'zerar' caixa
Liberação do dinheiro depende de uma nova auditoria, a pedido da juíza responsável pelo caso; valor pode chegar somente após o fim da janela
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