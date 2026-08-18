Memphis foi substituído no primeiro tempo, com incômodo na coxa direita - Rodrigo Coca/Corinthians

Memphis foi substituído no primeiro tempo, com incômodo na coxa direitaRodrigo Coca/Corinthians

Publicado 18/08/2026 17:51

São Paulo - A reviravolta que resultou na permanência de Memphis Depay no Corinthians tem dado o que falar. Ídolo do clube, Vampeta foi contra a renovação do holandês e reprovou a medida do clube paulista. Seu principal argumento foi o momento financeiro da equipe, que não é dos melhores.

"Esse contrato é impossível para as condições do Corinthians. O futuro dele (Memphis) está garantido, ele só aumentou os milhões. Parabéns ao staff, que soube fazer esse contrato. Quem não está de parabéns é quem aceitou do outro lado, sabendo o que o clube está passando e a dificuldade que tem", declarou Vampeta, em programa da 'Jovem Pan Esportes'.

O vínculo inicial do atacante, assinado em dezembro de 2024, foi um dos fatores que mais "embolou" as finanças do Timão recentemente. Além de um salário elevado, o documento incluiu diversas bonificações ao atleta, o que gerou dívidas que seguem acumuladas pelo time paulista.

Nesta terça-feira (18), foi oficializado que Memphis abriu mão de uma "bolada" para assinar o novo contrato . Ainda assim, Vampeta considerou os valores desproporcionais e insistiu: "Se ele não jogar bem quatro ou cinco jogos, a turma de torcedores que quer (sua permanência) vai ser a primeira a cobrar".

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Theo Faria