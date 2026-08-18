Harry Kane é um dos principais jogadores do Bayern de Munique - Alexandra Beier / AFP

Harry Kane é um dos principais jogadores do Bayern de MuniqueAlexandra Beier / AFP

Publicado 18/08/2026 17:11

De volta aos treinos com o Bayern de Munique desde a segunda-feira (17), o atacante Harry Kane afirmou que vai iniciar as negociações para prorrogar seu contrato com o clube bávaro . O atual vínculo vai até junho de 2027.

Kane, de 33 anos, disse aos jornalistas que as conversas foram adiadas devido às suas férias após a Copa do Mundo de 2026, mas serão iniciadas em breve.

"Não sei exatamente quando, mas vão começar nesta semana ou na semana que vem. As duas partes estão tranquilas. É claro que chegou o momento de iniciar as negociações, porque só falta um ano e é importante", declarou Kane.

O Bayern já manifestou inúmeras vezes o desejo de renovar com o jogador e, segundo a imprensa alemã, o novo contrato iria até pelo menos 2029.

Harry Kane chegou ao clube bávaro em 2023 e, desde então, conquistou um título do Campeonato Alemão e um da Copa da Alemanha, além de ter alcançado duas vezes a semifinal da Liga dos Campeões.

Nesses três anos de Bayern, marcou 146 gols em 147 jogos entre todas as competições.

O ex-meia alemão Lothar Matthäus, ídolo do clube, afirmou nesta terça-feira (18) que Kane deveria ser o favorito a ganhar a Bola de Ouro, que será entregue em outubro.

Matthäus, vencedor do prêmio em 1990, afirmou que atacante inglês "merecia" mais do que qualquer outro jogador, após uma temporada brilhante com 61 gols em 51 jogos.

"Na minha opinião, ele teve atuações excepcionais, sem um único momento de acomodação", escreveu o campeão mundial de 1990 em uma coluna para a Sky Alemanha.