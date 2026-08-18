Diego Simeone é técnico do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011Pierre-Philippe Marcou / AFP
Simeone reforça decisão, mas admite ausência de Álvarez em jogo
Barcelona tem a contratação de atacante como prioridade para a próxima temporada; argentino tenta negociar sua saída do Atlético de Madrid
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Kane reforça que negociará renovação com o Bayern: ‘Chegou o momento’
Conversas com o clube alemão haviam sido adiadas devido às férias do atacante após a Copa do Mundo; vínculo atual vai até junho de 2027
Forlán já tem data para estrear como técnico da seleção uruguaia
Sob o comando do ídolo, a Celeste fará jogos amistosos contra Japão e Coreia do Sul, na Ásia, nos dias 24 e 28 de setembro, respectivamente
Justiça trava empréstimo de R$ 150 milhões, e Vasco pode 'zerar' caixa
Liberação do dinheiro depende de uma nova auditoria, a pedido da juíza responsável pelo caso; valor pode chegar somente após o fim da janela
Corinthians oficializa renovação de Memphis Depay até julho de 2028
Holandês abriu mão de valores no novo contrato e reduziu ganhos de marketing; atacante também aceitou negociar dívida de R$ 42 milhões
Atacante confirma proposta do Vasco, mas despista sobre saída de clube
John Mercado, de 24 anos, também pontuou que está focado no Sparta Praga; Cruz-Maltino ainda não chegou no valor desejado pelos tchecos
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