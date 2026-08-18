Diego Simeone é técnico do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011 - Pierre-Philippe Marcou / AFP

Diego Simeone é técnico do Atlético de Madrid desde dezembro de 2011Pierre-Philippe Marcou / AFP

Publicado 18/08/2026 17:15

Rio - A situação envolvendo o futuro de Julián Álvarez continua nebulosa. O treinador do Atlético de Madrid, Diego Simeone reforçou que o argentino continua não sendo negociável, mas admitiu que ele não deverá participar da estreia do clube da capital espanhola na LaLiga contra o Málaga, nesta terça-feira (19).

"Miguel Angel (CEO do Atlético de Madrid) é o proprietário. Não há ninguém mais decisivo que o proprietário do clube, isso é perfeitamente claro. É como quando um juiz profere uma sentença: 'Não há caso a ser julgado.' O que ele disse [que Alvarez ficará] é perfeitamente claro. Do ponto de vista esportivo, queremos cuidar da pessoa e do jogador, para que ele continue a sustentar a reputação que tem. Não o vemos jogando nesta partida. Espero que nesses quatro dias ele esteja mais próximo do que queremos que ele esteja", explicou.

O Barcelona tem interesse na contratação de Julián Álvarez e o atacante já comunicou aos dirigentes do Atlético de Madrid, que não deseja ficar. Porém, a postura do clube da capital espanhola não se alterou: ele é inegociável. A situação gerou um desgaste entre o atacante e o atual clube.

O clube catalão colocou um prazo máximo até o fim da semana para insistir na contratação de Julián Álvarez, caso nada mude, uma nova opção para o setor será avaliada pelo Barça.