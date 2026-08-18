Corinthians oficializa a renovação de contrato do atacante Memphis Depay - Rodrigo Coca / Agência Corinthians

Corinthians oficializa a renovação de contrato do atacante Memphis DepayRodrigo Coca / Agência Corinthians

Publicado 18/08/2026 16:43





"Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz", disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV.



"Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer. Estamos muito contentes com a renovação e prontos para esta sequência", afirmou o presidente do clube, Osmar Stabile. O Corinthians anunciou nesta terça-feira, 18, a renovação com Memphis Depay . Após todo o imbróglio envolvendo a permanência do atacante no clube paulista, o holandês renovou até 2028."Muitas emoções na minha cabeça, no meu corpo. Primeiro, todos que foram envolvidos no processo de renovação, gostaria de agradecê-los. Claro, o Corinthians é gigante. Eu vi e todos viram o quão grande ele é. O quão grande nós somos juntos. Estou muito, muito feliz. Não vejo a hora de voltar ao trabalho. Temos muitas coisas pelas quais lutaremos. Estou muito feliz", disse o camisa 10 em entrevista à Corinthians TV."Foi uma negociação longa, mas que terminou da melhor forma possível para o Corinthians e para o Memphis, a quem agradeço muito por todo esforço para permanecer. Estamos muito contentes com a renovação e prontos para esta sequência", afirmou o presidente do clube, Osmar Stabile.

O novo contrato coloca fim a uma longa novela que se arrastou por semanas sobre a continuidade de Depay no Corinthians. Em dado momento, a equipe alvinegra chegou a colocar fim às negociações e anunciar publicamente a saída do atleta.



Porém, o presidente corintiano, Osmar Stabile, recuou da decisão e retomou as conversas. Após a nova rodada de negociações, o atacante holandês aceitou reduzir os valores pedidos e, assim, jogador e clube chegaram a um acordo.



"Está subindo a documentação. No momento em que subir para o sistema, eu vou assinar. Ele (Memphis) baixou bem, eu não queria falar em números, ele abaixou consideravelmente o contrato. Pelo que eu senti e pelo trabalho que fizemos, tanto no jurídico como no administrativo e também no financeiro, é possível a gente pagar esse contrato", afirmou Stabile na segunda-feira.



Contratado em setembro de 2024, Memphis soma 79 jogos, 20 gols e 15 assistências com a camisa do Corinthians. Além disso, ele conquistou três títulos com o clube paulista: Campeonato Paulista e Copa do Brasil, em 2025, e Supercopa Rei, em 2026.

MEMPHIS DEPAY ABRIU MÃO DE MILHÕES PARA FICAR NO CORINTHIANS



De volta aos treinos do Corinthians nesta terça-feira, Memphis Depay fez uma série de concessões para fechar seu novo contrato, válido até julho de 2028, uma semana após o clube soltar uma nota oficial dizendo que não renovaria o vínculo para preservar a "saúde financeira".



Na nova rodada de negociações, o holandês reduziu o valor dos vencimentos ao concordar em abrir mão da ajuda de custo de R$ 250 mil por mês que receberia ao longo do contrato. Também diminuiu de R$ 15,4 milhões para R$ 7,7 milhões os recebimentos em verbas de marketing. A economia é na casa dos R$ 16 milhões, considerando os tributos sobre os gastos em questão.



Memphis também cedeu ao negociar os R$ 42 milhões que tem a receber do Corinthians por bonificações, alcançadas via cumprimento de metas, não pagas durante o contrato anterior.



Essa dívida chegaria a cerca de R$ 77 milhões com juros e correções, mas o jogador aceitou o acordo, já presente no contrato não assinado na semana passada, de congelar o valor original e diluir o recebimento em quatro parcelas espaçadas até o final do novo vínculo.



RENOVAÇÃO ENCERRA NOVELA E REVIRAVOLTA DE STABILE



A decisão de renovar com o holandês foi tomada de forma definitiva por Osmar Stabile na noite de segunda-feira, 17, após reunião do Conselho de Orientação (CORI) no Parque São Jorge. O órgão, que tem caráter consultivo e emitiu parecer positivo, foi acionado pelo próprio presidente para dividir a responsabilidade frente à grande discordância interna a respeito da renovação.



Há uma ala de conselheiros contrária à continuidade de Memphis no Corinthians. Pressionado por eles, Stabile assinou uma nota oficial na semana passada na qual dizia que não iria renovar com o jogador para preservar a "saúde financeira" do clube, no momento em que faltava apenas a assinatura do presidente para concretizar o negócio.



Então, a pressão passou a vir da torcida, frustrada pelo desfecho que indicava a saída do astro holandês. Stabile relatou, após a votação do CORI, que chegou a receber ameaças e até uma foto de um revólver.