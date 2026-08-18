Diego Forlán é ídolo da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP
Para dar início à reconstrução após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a 'Celeste' vai enfrentar a seleção japonesa no dia 24 de setembro na cidade de Rifu, a 350 km de Tóquio.
Quatro dias depois, os uruguaios jogarão contra a Coreia do Sul em Seul, informou a AUF na conta oficial da seleção no X.
Amistosos en Asia confirmados para la próxima Fecha FIFA, los primeros de Diego Forlán pic.twitter.com/bRSuJvwaqL— Selección Uruguaya (@Uruguay) August 18, 2026
Paralelamente, ele ficará à frente da seleção sub-20, que em janeiro vai disputar o Sul-Americano da categoria, torneio classificatório para o Mundial de 2027.
As atenções estão voltadas para saber se Forlán incluirá o veterano atacante Luis Suárez, de 39 anos, na convocação para a excursão pela Ásia.
Antes da Copa do Mundo, Suárez disse que estava disposto a sair da aposentadoria da seleção caso a equipe precisasse dele.
Ao assumir o cargo, Forlán deixou as portas abertas para o maior artilheiro da história da 'Celeste' (69 gols).
"Obviamente, ter um jogador como o Luis, com sua experiência, com os gols... Ele continua a provar isso todos os finais de semana, então por que não?", disse o treinador em sua apresentação.
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