Diego Forlán é ídolo da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP

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Diego Forlán vai estrear como técnico interino da seleção do Uruguai em setembro, em amistosos na Ásia contra Japão e Coreia do Sul, informou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) nesta terça-feira (18).

Para dar início à reconstrução após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a 'Celeste' vai enfrentar a seleção japonesa no dia 24 de setembro na cidade de Rifu, a 350 km de Tóquio.

Quatro dias depois, os uruguaios jogarão contra a Coreia do Sul em Seul, informou a AUF na conta oficial da seleção no X.
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Forlán, apresentado há uma semana como técnico interino do Uruguai, comandará a equipe em amistosos que serão disputados entre setembro e em março do ano que vem.

Paralelamente, ele ficará à frente da seleção sub-20, que em janeiro vai disputar o Sul-Americano da categoria, torneio classificatório para o Mundial de 2027.

As atenções estão voltadas para saber se Forlán incluirá o veterano atacante Luis Suárez, de 39 anos, na convocação para a excursão pela Ásia.

Antes da Copa do Mundo, Suárez disse que estava disposto a sair da aposentadoria da seleção caso a equipe precisasse dele.

Ao assumir o cargo, Forlán deixou as portas abertas para o maior artilheiro da história da 'Celeste' (69 gols).

"Obviamente, ter um jogador como o Luis, com sua experiência, com os gols... Ele continua a provar isso todos os finais de semana, então por que não?", disse o treinador em sua apresentação.