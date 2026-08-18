Diego Forlán é ídolo da seleção uruguaia - Dante Fernandez / AFP

Diego Forlán é ídolo da seleção uruguaiaDante Fernandez / AFP

Publicado 18/08/2026 16:50





Para dar início à reconstrução após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a 'Celeste' vai enfrentar a seleção japonesa no dia 24 de setembro na cidade de Rifu, a 350 km de Tóquio.



Quatro dias depois, os uruguaios jogarão contra a Coreia do Sul em Seul, informou a AUF na conta oficial da seleção no X. Diego Forlán vai estrear como técnico interino da seleção do Uruguai em setembro, em amistosos na Ásia contra Japão e Coreia do Sul, informou a Associação Uruguaia de Futebol (AUF) nesta terça-feira (18).Para dar início à reconstrução após a eliminação na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, a 'Celeste' vai enfrentar a seleção japonesa no dia 24 de setembro na cidade de Rifu, a 350 km de Tóquio.Quatro dias depois, os uruguaios jogarão contra a Coreia do Sul em Seul, informou a AUF na conta oficial da seleção no X.

Amistosos en Asia confirmados para la próxima Fecha FIFA, los primeros de Diego Forlán pic.twitter.com/bRSuJvwaqL — Selección Uruguaya (@Uruguay) August 18, 2026

Forlán, apresentado há uma semana como técnico interino do Uruguai, comandará a equipe em amistosos que serão disputados entre setembro e em março do ano que vem.



Paralelamente, ele ficará à frente da seleção sub-20, que em janeiro vai disputar o Sul-Americano da categoria, torneio classificatório para o Mundial de 2027.



As atenções estão voltadas para saber se Forlán incluirá o veterano atacante Luis Suárez, de 39 anos, na convocação para a excursão pela Ásia.



Antes da Copa do Mundo, Suárez disse que estava disposto a sair da aposentadoria da seleção caso a equipe precisasse dele.



Ao assumir o cargo, Forlán deixou as portas abertas para o maior artilheiro da história da 'Celeste' (69 gols).



"Obviamente, ter um jogador como o Luis, com sua experiência, com os gols... Ele continua a provar isso todos os finais de semana, então por que não?", disse o treinador em sua apresentação.