Octavio Neto, Caio Capita e Walace Borges comandarão as transmissões no YouTube - Divulgação / TNT Sports

Octavio Neto, Caio Capita e Walace Borges comandarão as transmissões no YouTubeDivulgação / TNT Sports

Publicado 18/08/2026 15:48 | Atualizado 18/08/2026 15:49

A TNT Sports definiu que terá uma equipe exclusiva para as transmissões no YouTube da Liga dos Campeões 2026/27. Octavio Neto, Caio Capita e Walace Borges vão comandar a iniciativa no canal da marca esportiva na plataforma.

Ela exibirá 31 partidas da Champions 2026/27 no YouTube: serão 17 jogos no segundo semestre de 2026; e 14 no primeiro semestre de 2027. Estão incluídos duelos de todas as rodadas da fase de liga, confrontos eliminatórios da repescagem, das oitavas e das quartas de final.

"Minha relação com a Champions é antiga, mas nessa temporada eu estou mais empolgado do que nunca. Muito animado com essa missão de fazer uma narração totalmente dedicada e para uma nova plataforma. É poder criar em cima de jogos exclusivos e com conteúdos próprios. Tenho certeza de que o nosso público digital vai amar ainda mais a nossa forma de contar a maior competição de clubes do mundo", disse o narrador Octavio Neto.

Já nesta terça-feira (18), a TNT Sports transmite Fenerbahçe x Lyon ao vivo e gratuitamente em seu canal no YouTube, que tem mais de 13 milhões de inscritos. O pré-jogo exclusivo começou pelas 15h, e a bola rola a partir das 16h.

A HBO Max exibe todas as partidas da Liga dos Campeões para os assinantes. Já os canais de TV por assinatura TNT e Space exibirão jogos selecionados ao longo da temporada.