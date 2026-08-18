Octavio Neto, Caio Capita e Walace Borges comandarão as transmissões no YouTubeDivulgação / TNT Sports
TNT Sports define time de transmissão no YouTube para a Champions
A marca esportiva exibirá 31 partidas da Liga dos Campeões 2026/27 em seu canal, que tem mais de 13 milhões de inscritos na plataforma
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Ex-atacante do Botafogo, Rafael Navarro é oferecido ao Vasco
Empresário André Cury apresentou jogador ao Cruz-Maltino, que ainda não respondeu ao contato; atleta vive boa fase nos EUA
John Kennedy passa por operação no joelho direito
Atacante, de 24 anos, é o artilheiro do Fluminense na temporada; jogador só deverá ter condições de voltar a atuar na próxima temporada
Clube espanhol mira contratação de Gonzalo Plata, do Flamengo
Equipe tem o ponta rubro-negro como um dos principais alvos para esta janela de transferências; equatoriano já jogou no futebol do país
Vasco acerta saída de meio-campista para clube português
Cria das categorias de base, jovem volante não conseguiu se firmar no elenco profissional e vestirá a camisa do Casa Pia
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