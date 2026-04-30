Troféu da Liga dos Campeões - Foto: Alexander Hassenstein

Troféu da Liga dos Campeões Foto: Alexander Hassenstein

Publicado 30/04/2026 18:00

Rio - A TNT Sports venceu a disputa com a TV Globo e a CazéTV, e renovou os direitos de transmissão da Liga dos Campeões no Brasil até 2031. O novo acordo é válido por quatro temporadas e entra em vigor a partir da temporada 2027/28, e prevê exibição de jogos pelo YouTube.

O canal esportivo da Warner Bros. Discovery apresentou o projeto considerado mais vantajoso, tanto do ponto de vista estratégico quanto financeiro. As negociações ocorreram em duas rodadas e foi conduzido pela Relevant Sports, agência designada pela Uefa para negociar seus eventos.

Além da TNT Sports, a CazéTV e a Globo fizeram propostas. A emissora carioca tentava trazer de volta a Liga dos Campeões, torneio que exibiu de 2009 a 2018. Já o canal de Casimiro Miguel tentava reforçar seu portfólio, aproveitando as boas relações que tem com a Uefa.

Todas as propostas envolviam projetos multiplataformas, com exibição em sinal aberto, TV paga e também por streaming. O projeto apresentado e o valor financeiro oferecido pela TNT Sports foram considerados mais vantajosos, sendo o maior valor pago em um contrato da competição na história da televisão brasileira.

O acordo contempla a transmissão de jogos exclusivos na TV por assinatura e a exibição de todos os 204 jogos da Liga dos Campeões na HBO Max. A TNT Sports também exibirá 57 partidas de forma gratuita em seu canal no Youtube, sendo o maior volume na primeira fase da competição.