Troféu da Liga dos Campeões Foto: Alexander Hassenstein
TNT Sports supera Globo e CazéTV, e renova direitos de transmissão da Liga dos Campeões
Novo acordo é válido até 2031 e prevê exibição de jogos pelo YouTube
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Duelo será às 19h (de Brasília), pela fase de grupos da Copa Sul-Americana
Michael Jackson será técnico de time do Campeonato Inglês
Treinador assumirá o comando do Burnley, já rebaixado
Fábio, do Fluminense, pode se tornar recordista de jogos da Libertadores
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