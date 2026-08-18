Rebeca Lima e Cássia Moura entram em ação nesta quinta-feira (20), em Las Vegas - (Foto: Reprodução/Instagram)

Rebeca Lima e Cássia Moura entram em ação nesta quinta-feira (20), em Las Vegas (Foto: Reprodução/Instagram)

Publicado 18/08/2026 16:00 | Atualizado 18/08/2026 16:46

O UFC BJJ 10, marcado para esta quinta-feira (20), em Las Vegas (EUA), terá duas brasileiras treinadas por Bruno Bastos em importantes desafios no card. O experiente professor de Jiu-Jitsu estará no corner de Rebeca Lima e Cássia Moura, que chegam ao evento em busca de novos feitos na organização. Em entrevista ao Recorte da Luta, Bruno analisou os confrontos e destacou a preparação das duas atletas.



Campeã peso-pena do UFC BJJ, Rebeca Lima fará sua primeira defesa de cinturão diante da canadense Brianna Ste-Marie. Para Bruno Bastos, o confronto promete ser equilibrado, principalmente pela qualidade técnica apresentada pelas duas competidoras. O professor, porém, apontou algumas características que podem favorecer sua atleta durante o duelo.



“A Rebeca fez um camp muito bom com a gente. A Brianna (Ste-Marie) é uma menina bem completa e eu vejo um embate bem equilibrado entre as duas. Ambas têm guardas fechadas muito boas e a Brianna tem uma meia guarda muito boa, enquanto a Rebeca tem uma guarda aberta, de chegar nas pernas, também muito boa. É aí que eu vejo uma vantagem para a Rebeca, nos ataques de perna e de pé. Acredito em uma vantagem da Rebeca no jogo de quedas também”, destacou Bruno Bastos.

O treinador também avaliou a maneira como as duas atletas trabalham por cima e reforçou sua confiança na preparação de Rebeca para o primeiro compromisso como campeã do UFC BJJ. Além do aspecto técnico, Bruno Bastos revelou que a brasileira vem trabalhando a parte psicológica para lidar com a pressão de defender o título.“Por cima, a Brianna é uma atleta que gosta de 'colar' para passar ganhando a meia guarda. Já a Rebeca é uma menina que gosta de pesar mais no quadril e passar um pouco por fora. Vejo um combate bem equilibrado, mas acredito muito no trabalho que estamos fazendo aqui com a Rebeca. Ela está muito forte e acredito muito na vitória dela. Entendo a ansiedade, a pressão de manter o cinturão, mas está fazendo trabalho com a psicóloga dela também, então é esperar o dia para defender o cinturão e trazê-lo de volta ao Brasil”, afirmou.Além da defesa de título de Rebeca no peso-pena, Bruno Bastos terá outro grande desafio no evento. Cássia Moura, atual campeã peso-galo do UFC BJJ, vai disputar o GP inaugural peso-mosca feminino, que definirá a nova campeã da categoria. Na semifinal, a carioca enfrentará Bre Stikk, enquanto Adele Fornarino e Carol Brunácio medem forças na outra luta da chave. As vencedoras avançam para a final, que será realizada posteriormente.Bruno explicou que Cássia está, na realidade, retornando à sua categoria original, já que o duelo contra Ffion Davies havia acontecido no peso-galo. O treinador também destacou as qualidades de sua atleta e projetou uma atuação agressiva em busca da finalização e de uma vaga na decisão do torneio.“A Cássia já é campeã peso-galo e vai em busca agora do cinturão peso-mosca. Não se trata de uma transição do galo para o mosca, ela é peso-mosca. Porque a luta dela contra a Ffion Davies a possibilidade era de lutar apenas no peso-galo, e nós aceitamos o desafio de subir de divisão para conquistar o cinturão. Ela conseguiu defender o cinturão depois, então agora voltamos para a categoria original dela, o peso-mosca, também em busca desse cinturão”, explicou Bruno Bastos, antes de concluir:“Tem a Adele (Fornarino) e a Carol (Brunácio) fazendo a outra semifinal e a Cássia estará lutando contra a Bre Stikk, que é da seleção americana de grappling, uma atleta bem completa. Acredito muito no jogo de quedas, raspagens e passagens da Cássia, e acredito que ela possa finalizar essa luta. Vocês podem esperar mais um show de intensidade e volume da Cássia, porque ela está vindo para finalizar a luta, se classificar para a final e buscar esse segundo cinturão”, finalizou.