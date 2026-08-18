Gabriel Magalhães e Declan Rice, ambos do Arsenal, estão no ranking FC 100 - Adrian Dennis / AFP

Gabriel Magalhães e Declan Rice, ambos do Arsenal, estão no ranking FC 100Adrian Dennis / AFP

Publicado 18/08/2026 17:48





Assim, o Brasil conta com oito representantes, todos atuando no futebol europeu. Os brasileiros são: Gabriel Magalhães, Raphinha, João Pedro, Alisson, Marquinhos, Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Igor Thiago.

A 'ESPN' divulgou nesta terça-feira (18) o FC 100, uma lista com os 100 melhores jogadores do mundo . O ranking leva em conta as posições e cria uma classificação para cada função em campo.Assim, o Brasil conta com oito representantes, todos atuando no futebol europeu. Os brasileiros são: Gabriel Magalhães, Raphinha, João Pedro, Alisson, Marquinhos, Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Igor Thiago.

O país com mais atletas na lista é a França, que conta com 14 jogadores. Campeã da Copa do Mundo, a Espanha aparece na segunda colocação, empatada com a Inglaterra, com 12 jogadores cada. Além disso, o futebol inglês segue valorizado, e a Premier League é o campeonato com mais atletas, com 38.



Já em relação aos times, o PSG, atual bicampeão da Liga dos Campeões, colocou 13 nomes no FC 100. Enquanto isso, os grandes astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo marcam presença, mesmo atuando fora do futebol europeu.



GOLEIROS



1º - David Raya - Arsenal/Espanha



2º - Thibaut Cortois - Real Madri/Bélgica



3º - Gianluigi Donnarumma - Manchester City/Itália



4º - Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha



5º - Joan García - Barcelona/Espanha



6º - Emi Martínez - Aston Villa/Argentina



7º - Alisson - Liverpool/Brasil



8º - Diogo Costa - Porto/Portugal



9º - Jordan Pickford - Everton/Inglaterra



10º - Matvey Safanov- PSG/Rússia



LATERAIS

1º - Achraf Hakimi - PSG/Marrocos



2º - Nuni Mendes - PSG/Portugal



3º - Jurrien Timber - Arsenal/Holanda



4º - Federico Dimarco - Inter de Milão/Itália



5º - Marc Cucurella - Real Madrid/Espanha



6º - Denzel Dumfries - Real Madrid/Holanda



7º - Jules Koundé - Barcelona/França



8º - Piero Hincapié - Arsenal/Equador



9º - Alejandro Grimaldo - Atlético Madrid/Espanha



10º - Nico O’Reilly - Manchester City/Inglaterra



ZAGUEIROS



1º - William Saliba - Arsenal/França



2º - Willian Pacho - PSG/Equador



3º - Gabriel Magalhães - Arsenal/Brasil



4º - Pau Cubarsí - Barcelona/Espanha



5º - Jonathan Tah - Bayern de Munique/Alemanha



6º - Marquinhos - PSG/Brasil



7º - Dayot Upamecano - Bayern de Munique/França



8º - Virgil van Dijk - Liverpool/Holanda



9º - Alessandro Bastoni - Inter de Milão/Itália



10º - Marc Guéhi - Manchester City/Inglaterra



VOLANTES

1º - Vitinha - PSG/Portugal



2º - Declan Rice - Arsenal/Inglaterra



3º - Rodri - Manchester City/Espanha



4º - João Neves - PSG/Portugal



5º - Pedri - Barcelona/Espanha



6º - Federico Valverde - Real Madrid/Uruguai



7º - Joshua Kimmich - Bayern de Munique/Alemanha



8º - Enzo Fernández - Chelsea/Argentina



9º - Moisés Caicedo - Chelsea/Equador



10º - Fabián Ruiz - PSG/Espanha



11º - Alliot Anderson - Manchester City/Inglaterra



12º - Aleksandar Pavlovic - Bayern de Munique/Alemanha



13º - Bruno Guimarães - Arsenal/Brasil



14º - Ayyoub Bouaddi - Lille/Marrocos



15º - Warren Zaire-Emery - PSG/França



MEIAS

1º - Bruno Fernandes - Manchester United/Portugal



2º - Jude Bellingham - Real Madrid/Inglaterra



3º - Dominik Szoboszlai - Liverpool/Hungria



4º - Rayan Cherki - Manchester City/França



5º - Nico Paz - Como/Argentina



6º - Martin Odegaard - Arsenal/Noruega



7º - Morgan Rogers - Chelsea/Inglaterra



8º - Scott McTominay - Napoli/Escócia



9º - Arda Guler - Real Madrid/Turquia



10º - Christoph Baumgartner - RB Leipzig/Áustria



11º - Morgan Gibbs-White - Nottingham Forest/Inglaterra



12º - Dani Olmo - Barcelona/Espanha



13º - Jamal Musiala - Bayern de Munique/Alemanha



14º - John McGinn - Aston Villa/Escócia



15º - Serge Gnabry - Bayern de Munique/Alemanha



PONTAS



1º - Michael Olise - Bayern de Munique/França



2º - Lamine Yamal - Barcelona/Espanha



3º - Khvicha Kvaratskhelia - PSG/Geórgia



4º - Luis Díaz - Bayern de Munique/Colômbia



5º - Lionel Messi - Inter Miami/Argentina



6º - Vinicius Júnior - Real Madrid/Brasil



7º - Bukayo Saka - Arsenal/Inglaterra



8º - Raphinha - Barcelona/Brasil



9º - Désiré Doué - PSG/França



10º - Jérémy Doku - Manchester City/Bélgica



11º - Bradley Barcola - PSG/França



12º - Ademola Lookman - Atlético de Madrid/Nigéria



13º - Kenan Yildiz - Juventus/Turquia



14º - Anthony Gordon - Barcelona/Inglaterra



15º - Bryan Mbeumo - Manchester United/Camarões



16º - Mohamed Salah - Trabzonspor/Egito



17º - Yan Diomande - Real Madrid/Costa do Marfim



18º - Julián Quiñones - Al Qadsiah/México



19º - Ismaila Sarr - Crystal Palace/Senegal



CENTROAVANTES

1º - Harry Kane - Bayern de Munique/Inglaterra



2º - Kylian Mbappé - Real Madrid/França



3º - Erling Haaland - Manchester City/Noruega



4º - Ousmane Dembélé - PSG/França



5º - Julián Álvarez - Atlético de Madrid/Argentina



6º - Lautaro Martinez - Inter de Milão/Argentina



7º - Kai Havertz - Arsenal/Alemanha



8º - João Pedro - Chelsea/Brasil



9º - Victor Osimhen - Galatasaray/Nigéria



10º - Hugo Ekitike - Liverpool/França



11º - Igor Thiago - Brentford/Brasil



12º - Ollie Watkins - Aston Villa/Inglaterra



13º - Robert Lewandowski - Chicago Fire/Polônia



14º - Cristiano Ronaldo - Al Nassr/Portugal



15º - Antoine Griezmann - Orlando City/França



16º - Marcus Thuram - Inter de Milão/França



17º - Donyell Malen - Roma/Holanda



18º - Mikel Oyarzabal - Real Sociedad/Espanha



19º - Viktor Gyökeres - Arsenal/Suécia



20º - Alexander Sørloth - Atlético de Madrid/Noruega