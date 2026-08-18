Gabriel Magalhães e Declan Rice, ambos do Arsenal, estão no ranking FC 100Adrian Dennis / AFP

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Estadão Conteúdo
A 'ESPN' divulgou nesta terça-feira (18) o FC 100, uma lista com os 100 melhores jogadores do mundo. O ranking leva em conta as posições e cria uma classificação para cada função em campo.

Assim, o Brasil conta com oito representantes, todos atuando no futebol europeu. Os brasileiros são: Gabriel Magalhães, Raphinha, João Pedro, Alisson, Marquinhos, Vinicius Júnior, Bruno Guimarães e Igor Thiago.
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O país com mais atletas na lista é a França, que conta com 14 jogadores. Campeã da Copa do Mundo, a Espanha aparece na segunda colocação, empatada com a Inglaterra, com 12 jogadores cada. Além disso, o futebol inglês segue valorizado, e a Premier League é o campeonato com mais atletas, com 38.

Já em relação aos times, o PSG, atual bicampeão da Liga dos Campeões, colocou 13 nomes no FC 100. Enquanto isso, os grandes astros Lionel Messi e Cristiano Ronaldo marcam presença, mesmo atuando fora do futebol europeu.

GOLEIROS

1º - David Raya - Arsenal/Espanha

2º - Thibaut Cortois - Real Madri/Bélgica

3º - Gianluigi Donnarumma - Manchester City/Itália

4º - Unai Simón - Athletic Bilbao/Espanha

5º - Joan García - Barcelona/Espanha

6º - Emi Martínez - Aston Villa/Argentina

7º - Alisson - Liverpool/Brasil

8º - Diogo Costa - Porto/Portugal

9º - Jordan Pickford - Everton/Inglaterra

10º - Matvey Safanov- PSG/Rússia
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LATERAIS

1º - Achraf Hakimi - PSG/Marrocos

2º - Nuni Mendes - PSG/Portugal

3º - Jurrien Timber - Arsenal/Holanda

4º - Federico Dimarco - Inter de Milão/Itália

5º - Marc Cucurella - Real Madrid/Espanha

6º - Denzel Dumfries - Real Madrid/Holanda

7º - Jules Koundé - Barcelona/França

8º - Piero Hincapié - Arsenal/Equador

9º - Alejandro Grimaldo - Atlético Madrid/Espanha

10º - Nico O’Reilly - Manchester City/Inglaterra
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ZAGUEIROS

1º - William Saliba - Arsenal/França

2º - Willian Pacho - PSG/Equador

3º - Gabriel Magalhães - Arsenal/Brasil

4º - Pau Cubarsí - Barcelona/Espanha

5º - Jonathan Tah - Bayern de Munique/Alemanha

6º - Marquinhos - PSG/Brasil

7º - Dayot Upamecano - Bayern de Munique/França

8º - Virgil van Dijk - Liverpool/Holanda

9º - Alessandro Bastoni - Inter de Milão/Itália

10º - Marc Guéhi - Manchester City/Inglaterra
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VOLANTES

1º - Vitinha - PSG/Portugal

2º - Declan Rice - Arsenal/Inglaterra

3º - Rodri - Manchester City/Espanha

4º - João Neves - PSG/Portugal

5º - Pedri - Barcelona/Espanha

6º - Federico Valverde - Real Madrid/Uruguai

7º - Joshua Kimmich - Bayern de Munique/Alemanha

8º - Enzo Fernández - Chelsea/Argentina

9º - Moisés Caicedo - Chelsea/Equador

10º - Fabián Ruiz - PSG/Espanha

11º - Alliot Anderson - Manchester City/Inglaterra

12º - Aleksandar Pavlovic - Bayern de Munique/Alemanha

13º - Bruno Guimarães - Arsenal/Brasil

14º - Ayyoub Bouaddi - Lille/Marrocos

15º - Warren Zaire-Emery - PSG/França
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MEIAS

1º - Bruno Fernandes - Manchester United/Portugal

2º - Jude Bellingham - Real Madrid/Inglaterra

3º - Dominik Szoboszlai - Liverpool/Hungria

4º - Rayan Cherki - Manchester City/França

5º - Nico Paz - Como/Argentina

6º - Martin Odegaard - Arsenal/Noruega

7º - Morgan Rogers - Chelsea/Inglaterra

8º - Scott McTominay - Napoli/Escócia

9º - Arda Guler - Real Madrid/Turquia

10º - Christoph Baumgartner - RB Leipzig/Áustria

11º - Morgan Gibbs-White - Nottingham Forest/Inglaterra

12º - Dani Olmo - Barcelona/Espanha

13º - Jamal Musiala - Bayern de Munique/Alemanha

14º - John McGinn - Aston Villa/Escócia

15º - Serge Gnabry - Bayern de Munique/Alemanha
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PONTAS

1º - Michael Olise - Bayern de Munique/França

2º - Lamine Yamal - Barcelona/Espanha

3º - Khvicha Kvaratskhelia - PSG/Geórgia

4º - Luis Díaz - Bayern de Munique/Colômbia

5º - Lionel Messi - Inter Miami/Argentina

6º - Vinicius Júnior - Real Madrid/Brasil

7º - Bukayo Saka - Arsenal/Inglaterra

8º - Raphinha - Barcelona/Brasil

9º - Désiré Doué - PSG/França

10º - Jérémy Doku - Manchester City/Bélgica

11º - Bradley Barcola - PSG/França

12º - Ademola Lookman - Atlético de Madrid/Nigéria

13º - Kenan Yildiz - Juventus/Turquia

14º - Anthony Gordon - Barcelona/Inglaterra

15º - Bryan Mbeumo - Manchester United/Camarões

16º - Mohamed Salah - Trabzonspor/Egito

17º - Yan Diomande - Real Madrid/Costa do Marfim

18º - Julián Quiñones - Al Qadsiah/México

19º - Ismaila Sarr - Crystal Palace/Senegal
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CENTROAVANTES

1º - Harry Kane - Bayern de Munique/Inglaterra

2º - Kylian Mbappé - Real Madrid/França

3º - Erling Haaland - Manchester City/Noruega

4º - Ousmane Dembélé - PSG/França

5º - Julián Álvarez - Atlético de Madrid/Argentina

6º - Lautaro Martinez - Inter de Milão/Argentina

7º - Kai Havertz - Arsenal/Alemanha

8º - João Pedro - Chelsea/Brasil

9º - Victor Osimhen - Galatasaray/Nigéria

10º - Hugo Ekitike - Liverpool/França

11º - Igor Thiago - Brentford/Brasil

12º - Ollie Watkins - Aston Villa/Inglaterra

13º - Robert Lewandowski - Chicago Fire/Polônia

14º - Cristiano Ronaldo - Al Nassr/Portugal

15º - Antoine Griezmann - Orlando City/França

16º - Marcus Thuram - Inter de Milão/França

17º - Donyell Malen - Roma/Holanda

18º - Mikel Oyarzabal - Real Sociedad/Espanha

19º - Viktor Gyökeres - Arsenal/Suécia

20º - Alexander Sørloth - Atlético de Madrid/Noruega