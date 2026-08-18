Jamal Musiala teve episódios de desmaios em jogos recentes do Bayern e ficará afastado - Foto: Odd Andersen/AFP

Jamal Musiala teve episódios de desmaios em jogos recentes do Bayern e ficará afastadoFoto: Odd Andersen/AFP

Publicado 18/08/2026 18:18 | Atualizado 18/08/2026 18:21

Rio - O jogador do Bayern e da Alemanha Jamal Musiala, de 23 anos, deu outro enorme susto em campo durante um amistoso da pré-temporada do clube bávaro . Depois de sofrer com um mal-estar diante de RB Leipzig, nesta terça-feira (18), contra o Heidenheim. O meia usou seu perfil oficial o Instagram para tranquilizar os fãs e revelou que o motivo diagnosticado é uma "disfunção neurológica".

"Primeiro as primeiras coisas, estou bem! Acima de tudo, sou incrivelmente grato por todas as suas mensagens e pelo seu apoio! Entendo que muitos de vocês estão preocupados. Quero aliviar essas preocupações hoje e explicar um pouco mais: fui diagnosticado com episódios breves e temporários de ausência que são facilmente tratáveis e são causados por uma disfunção neurológica", explicou o jogador.



Depois de passar mal e ser amparado por um companheiro de Bayern no último sábado (15), Musiala ficou na reserva e entrou no amistoso diante do Heidenheim apenas aos 16 minutos da etapa final, na vaga de Saibari. Depois de cerca de oito minutos em campo voltou a desmaiar.



"Esses episódios podem levar aos momentos que ocorreram recentemente, como contra o Leipzig e agora em Heidenheim. Sei que eles podem parecer assustadores à primeira vista, mas para mim, eles são atualmente simplesmente parte do meu dia a dia", garantiu. "Estou recebendo o melhor atendimento médico possível nesse sentido, e sou muito otimista. O FC Bayern e as pessoas mais próximas de mim estão sempre ao meu lado e me apoiando nessa jornada."

Leia mais: Vampeta contesta renovação de Memphis com o Corinthians: 'Impossível'



Apesar de falar em seguir jogando normalmente e que o problema não é grave, Musiala terá atenção especial e o técnico Vincent Kompany não escondeu sua preocupação com o jovem.



"Olha, preciso ser direto com todos. O que aconteceu com Jamal não foi só o calor. A equipe médica descobriu que a combinação da longa recuperação da fratura na fíbula, a remoção da placa e o estresse residual em seu sistema circulatório o deixaram mais vulnerável do que percebemos. Quando a temperatura atingiu esse nível, o corpo dele basicamente bateu em uma parede, com tontura, colapso circulatório, tudo isso. É preocupante porque isso não é uma situação simples de 'ele ficou muito quente e se recuperou'", frisou. Apesar de falar em seguir jogando normalmente e que o problema não é grave, Musiala terá atenção especial e o técnico Vincent Kompany não escondeu sua preocupação com o jovem."Olha, preciso ser direto com todos. O que aconteceu com Jamal não foi só o calor. A equipe médica descobriu que a combinação da longa recuperação da fratura na fíbula, a remoção da placa e o estresse residual em seu sistema circulatório o deixaram mais vulnerável do que percebemos. Quando a temperatura atingiu esse nível, o corpo dele basicamente bateu em uma parede, com tontura, colapso circulatório, tudo isso. É preocupante porque isso não é uma situação simples de 'ele ficou muito quente e se recuperou'", frisou.

Com passagens pelas categorias de base do Chelsea, Jamal Musiala se profissionalizou pelo Bayern em 2020. Na última temporada, o meia entrou em campo em 24 jogos, anotou cinco gols e deu seis assistências. O seu melhor ano ele participou de 44 partidas, anotou 21 gols e deu cinco assistências.