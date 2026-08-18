Jamal Musiala teve episódios de desmaios em jogos recentes do Bayern e ficará afastadoFoto: Odd Andersen/AFP
Depois de passar mal e ser amparado por um companheiro de Bayern no último sábado (15), Musiala ficou na reserva e entrou no amistoso diante do Heidenheim apenas aos 16 minutos da etapa final, na vaga de Saibari. Depois de cerca de oito minutos em campo voltou a desmaiar.
"Esses episódios podem levar aos momentos que ocorreram recentemente, como contra o Leipzig e agora em Heidenheim. Sei que eles podem parecer assustadores à primeira vista, mas para mim, eles são atualmente simplesmente parte do meu dia a dia", garantiu. "Estou recebendo o melhor atendimento médico possível nesse sentido, e sou muito otimista. O FC Bayern e as pessoas mais próximas de mim estão sempre ao meu lado e me apoiando nessa jornada."
Apesar de falar em seguir jogando normalmente e que o problema não é grave, Musiala terá atenção especial e o técnico Vincent Kompany não escondeu sua preocupação com o jovem.
"Olha, preciso ser direto com todos. O que aconteceu com Jamal não foi só o calor. A equipe médica descobriu que a combinação da longa recuperação da fratura na fíbula, a remoção da placa e o estresse residual em seu sistema circulatório o deixaram mais vulnerável do que percebemos. Quando a temperatura atingiu esse nível, o corpo dele basicamente bateu em uma parede, com tontura, colapso circulatório, tudo isso. É preocupante porque isso não é uma situação simples de 'ele ficou muito quente e se recuperou'", frisou.
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