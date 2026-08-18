Hortência Marcari em ação pela seleção brasileira de basquete feminino - Divulgação / CBB

Hortência Marcari em ação pela seleção brasileira de basquete femininoDivulgação / CBB

Publicado 18/08/2026 18:39 | Atualizado 18/08/2026 18:45





A ex-jogadora tenta repetir o resultado de 2018, quando venceu a primeira edição da eleição com 85% dos votos. Sua candidatura é sustentada por marcas históricas, como ter sido cestinha em três das cinco edições que disputou.

Rio - A Federação Internacional de Basquete (Fiba) abriu, nesta terça-feira (18), a votação popular para escolher a maior atleta da história das Copas do Mundo feminina. Entre nove lendas indicadas, Hortência é a única representante do Brasil na disputa promovida pela entidade.A ex-jogadora tenta repetir o resultado de 2018, quando venceu a primeira edição da eleição com 85% dos votos. Sua candidatura é sustentada por marcas históricas, como ter sido cestinha em três das cinco edições que disputou.

A conquista do título em 1994, na Austrália, marcou época com atuação brilhante na semifinal contra os Estados Unidos. Naquela partida, Hortência anotou 32 pontos e garantiu a vitória brasileira pelo placar de 110 a 107.



A lista de concorrentes reúne grandes nomes da modalidade, como as norte-americanas Diana Taurasi e Sue Bird. A votação conta com atletas de diferentes gerações e está aberta no site oficial da Fiba.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Pedro Logato