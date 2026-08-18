Talles Magno em ação pelo New York City, dos Estados Unidos - Divulgação / New York City FC

Talles Magno em ação pelo New York City, dos Estados UnidosDivulgação / New York City FC

Publicado 18/08/2026 19:25 | Atualizado 18/08/2026 19:27





Talles, com isso, passa a integrar o mural histórico de jogadores do New York City que disputaram 100 partidas na MLS, ao lado de nomes como David Villa e Pirlo. Ele também se torna o segundo brasileiro a atingir a marca pelo clube, juntando-se ao zagueiro Thiago Martins. Em 2026, o atleta soma 18 partidas, cinco gols e uma assistência, com seis participações diretas em gols.

Rio - Talles Magno , ex-atacante do Vasco , atingiu no último domingo (16) uma marca histórica pelo New York City FC. O jogador completou 100 jogos na Major League Soccer (MLS), feito alcançado na partida contra o Philadelphia, no Yankee Stadium. Ao longo de suas cinco temporadas na competição, foram 18 jogos em 2021, 35 em 2022, 30 em 2023, três em 2024 e 14 em 2026.Talles, com isso, passa a integrar o mural histórico de jogadores do New York City que disputaram 100 partidas na MLS, ao lado de nomes como David Villa e Pirlo. Ele também se torna o segundo brasileiro a atingir a marca pelo clube, juntando-se ao zagueiro Thiago Martins. Em 2026, o atleta soma 18 partidas, cinco gols e uma assistência, com seis participações diretas em gols.

Desde sua chegada aos Estados Unidos, o cria do Vasco construiu uma trajetória de destaque. Em seu primeiro ano, marcou o gol que garantiu o título da Conferência Leste ao New York City e levou a equipe à final da MLS, na qual também converteu um pênalti na conquista do campeonato.

Aos 19 anos e seis meses, tornou-se o brasileiro mais jovem a vencer a competição. O atacante ainda conquistou a Campeones Cup de 2022, foi eleito pela IFFHS um dos 25 melhores jogadores sub-20 do mundo naquele ano e ficou entre os 15 melhores jovens da MLS em 2023.

*Reportagem do estagiário Bernardo Fonseca, sob a supervisão de Theo Faria