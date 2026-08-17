Quase um ano depois de se aposentar, Sergio Busquets foi anunciado como auxiliar do Barcelona B. O elenco é comandado pelo brasileiro Juliano Belletti. A nova função do ex-jogador espanhol faz parte da preparação para a carreira de técnico.
Ele trabalhará com os jovens da equipe catalã enquanto faz o curso para obter a licença de treinador.
Em campo, o antigo volante fez história pelo Barcelona, clube que defendeu por 15 temporadas. Por lá, disputou 722 jogos e conquistou 32 títulos. Em 2023, Sergio Busquets foi para o Inter Miami, dos Estados Unidos, onde se aposentou em setembro do ano passado.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.