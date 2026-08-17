Neymar em jogo contra o Vasco, no estádio São JanuárioReinaldo Campos / Santos
"Com todo respeito… é perda de tempo essa comparação", disparou Neymar, com emojis de risadas, em um vídeo do influenciador "Firula em Campo", na madrugada desta segunda-feira (17). O jogador também reagiu a uma postagem do Santos ironizando o volante vascaíno: "A soberba precede a queda", escreveu. Os paulistas venceram o jogo por 3 a 0.
Thiago Mendes ignora cumprimento de Neymar antes de Vasco x Santos.— Jornal O Dia (@jornalodia) August 17, 2026
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Entenda a briga entre Neymar e Thiago Mendes
Depois, no jogo entre Vasco e Santos do primeiro turno, no último mês de fevereiro, os atletas trocaram ofensas após o camisa 10 santista comemorar um gol pedindo silêncio à torcida vascaína. Na entrevista pós-jogo, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca".
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