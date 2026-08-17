Neymar em jogo contra o Vasco, no estádio São JanuárioReinaldo Campos / Santos

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Gabriel Salotti
Rio — O conflito entre Neymar, do Santos, e Thiago Mendes, do Vasco, ganhou um novo capítulo. Após o meia do Cruz-Maltino ignorar o cumprimento do craque antes da partida entre as equipes neste domingo (16), em São Januário, o camisa 10 do clube paulista comentou em uma publicação que comparava as conquistas de ambos os atletas.
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Momento em que Thiago Mendes, do Vasco, ignora o cumprimento de Neymar, do Santos - Reprodução de TV
Thiago Mendes, jogador do Vasco - Matheus Lima / Vasco
Neymar em jogo contra o Vasco, no estádio São Januário - Reinaldo Campos / Santos

"Com todo respeito… é perda de tempo essa comparação", disparou Neymar, com emojis de risadas, em um vídeo do influenciador "Firula em Campo", na madrugada desta segunda-feira (17). O jogador também reagiu a uma postagem do Santos ironizando o volante vascaíno: "A soberba precede a queda", escreveu. Os paulistas venceram o jogo por 3 a 0.
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Entenda a briga entre Neymar e Thiago Mendes

A rusga entre Neymar e Thiago Mendes é antiga e remonta ao tempo de quando os jogadores atuavam na França. Em um jogo entre PSG e Lyon, em 2020, o volante fez uma falta dura e acabou expulso, enquanto o camisa 10 saiu de maca, chorando por causa de uma entorse no tornozelo esquerdo e uma contusão óssea.

Depois, no jogo entre Vasco e Santos do primeiro turno, no último mês de fevereiro, os atletas trocaram ofensas após o camisa 10 santista comemorar um gol pedindo silêncio à torcida vascaína. Na entrevista pós-jogo, Neymar chamou Thiago Mendes de "babaca".