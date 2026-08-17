Troféu do Brasileirão: campeonato teve melhora no tempo de bola rolando durante os jogos - Divulgação / CBF

Troféu do Brasileirão: campeonato teve melhora no tempo de bola rolando durante os jogosDivulgação / CBF

Publicado 17/08/2026 10:24

média de 55 minutos e 29 segundos na 23ª rodada. Com a entrada em vigor das superior aos 52 minutos 54 segundos registrados antes da pausa para a Copa do Mundo e também em relação a outras ligas importantes pelo mundo.

Os jogos do Brasileirão tiveram mais bola rolando neste fim de semana, com a. Com a entrada em vigor das novas regras de arbitragem para coibir a cera , o tempo foiregistrados antes da pausa para a Copa do Mundo e também em relação a outras ligas importantes pelo mundo.

Comparação da rodada do Brasileirão com outros campeonatos

A rodada contou com nove partidas no fim de semana e se encerra nesta segunda-feira (17), com Internacional e Remo. Mas a primeira análise é animadora para o objetivo da CBF em reduzir o tempo perdido com demoras na reposição de bola e com pedidos de atendimento médico.



Com o número inicial neste primeiro momento, o Brasileirão ultrapassa a média de bola em jogo da temporada passada dos Campeonatos Inglês (55min23s), Espanhol (55min8s) e Italiano (54min28s). Os dados de outras ligas, coletados em estudo realizado pela CBF, serviram de parâmetro para convencer os clubes pela implementação das regras já em 2026.



Os dois jogos em destaque foram Athletico x Bragantino, com 60 minutos de bola rolando, e São Paulo x Coritiba, com os 58 minutos. Do ouro lado, Vasco x Santos teve 48min58s. Vale destacar também que, neste rodada, a média de acréscimos foi reduzida com menos paralisações.



"Esse primeiro fim de semana traz um balanço muito positivo. Ainda é prematuro falar em uma consolidação dos resultados, mas já foi possível perceber avanços importantes em diversos jogos", afirmou o diretor de Arbitragem da CBF, Netto Góes.



"O aumento do tempo de bola rolando contribui diretamente para um jogo mais fluido, mais dinâmico e, principalmente, para a entrega de um produto cada vez melhor ao torcedor".



Primeira vez da 'Lei Vini Jr' no Brasil



Além da 'Lei Vini Jr' as novas regras incluem a contagem de cinco segundos para arremesso lateral e tiro de meta, dez segundo para um jogador ser substituído e um minuto fora para quem receber atendimento médico em campo.

Há também novas orientações para checagem do VAR (aplicação do segundo amarelo) e somente o capitão poder falar com o árbitro.



"Estamos falando de uma mudança significativa, que exige adaptação de todos os envolvidos. "Tivemos uma melhora, mas buscaremos um avanço ainda maior, principalmente com uma atitude mais proativa dos árbitros pra agilizar os reinícios das partidas e com um tempo de acréscimo mais consistente com o tempo perdido com jogo parado", avaliou o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sandro Meira Ricci.



Novas regras em outras competições da CBF



A partir desta terça-feira (18), os jogos da Série B e da Copa do Brasil também adotarão as orientações do Brasileirão. Também estão incluídos os torneios nacionais do Brasileiro A1 feminino e das categorias de base.



A Libertadores também já adotou as novas regras para coibir a cera. Entretanto, a aplicação foi variada pelos árbitros nos jogos de ida das oitavas de final de Libertadores e Copa Sul-Americana.





