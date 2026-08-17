Neymar em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C.
Elenco do Santos incentiva Neymar a jogar mais uma Copa, diz Gabigol
Atacante, de 34 anos, anunciou que não irá mais defender a Seleção; ele fez parte do elenco convocado por Ancelotti para o Mundial de 2026
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Vasco avança por Jhon Mercado, mas esbarra em pedida do Sparta Praha
Atacante já aceitou a proposta do clube carioca, que ofereceu R$ 48 milhões; tchecos pedem R$ 60 milhões pela negociação
Com arrancada, Flamengo tem chance de título quase igual ao Palmeiras
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Paulinho foi relacionado apenas uma vez, e forte concorrência na lateral esquerda do Cruz-Maltino não é única explicação
Mourinho valoriza pré-temporada no Real Madrid: ‘Ideias fluindo’
Técnico destacou o entusiasmo e o trabalho coletivo dos jogadores; estreia será contra o Espanyol, sábado (22), no RCDE Stadium
Grealish tem futuro incerto pelo Manchester City e pode ser vendido
Atleta já ostentou status de jogador mais caro do Campeonato Inglês, mas viu o próprio nível cair e foi emprestado ao Everton em 2025/26
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