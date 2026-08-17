Neymar em campo pelo Santos - Reinaldo Campos/ Santos F.C.

Neymar em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C.

Publicado 17/08/2026 13:24 | Atualizado 17/08/2026 13:25

Rio - O atacante Gabigol, de 29 anos, revelou que o elenco do Santos tem incentivado Neymar a não desistir de encerrar sua trajetória pela seleção brasileira. Em entrevista, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, o atacante contou a situação.

"A gente está perturbando ele (Neymar) para ver se dá para ele jogar mais uma Copa", revelou o centroavante, que é o artilheiro do Santos na temporada com 17 gols em 34 partidas.

Depois da disputa da Copa do Mundo de 2026, Neymar afirmou que tinha encerrado a participação com a camisa da seleção brasileira. Ele fez parte do elenco convocado por Carlo Ancelotti.

Gabigol não é a primeira pessoa próxima do camisa 10 a se posicionar dessa maneira. O pai do craque também entende que Neymar tem condições de disputar a próxima Copa do Mundo. Ele terá 38 anos na próxima competição.