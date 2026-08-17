Neymar em campo pelo SantosReinaldo Campos/ Santos F.C.

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Pedro Logato
Rio - O atacante Gabigol, de 29 anos, revelou que o elenco do Santos tem incentivado Neymar a não desistir de encerrar sua trajetória pela seleção brasileira. Em entrevista, depois da vitória por 3 a 0 sobre o Vasco, em São Januário, o atacante contou a situação.
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"A gente está perturbando ele (Neymar) para ver se dá para ele jogar mais uma Copa", revelou o centroavante, que é o artilheiro do Santos na temporada com 17 gols em 34 partidas.
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Depois da disputa da Copa do Mundo de 2026, Neymar afirmou que tinha encerrado a participação com a camisa da seleção brasileira. Ele fez parte do elenco convocado por Carlo Ancelotti.
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Gabigol não é a primeira pessoa próxima do camisa 10 a se posicionar dessa maneira. O pai do craque também entende que Neymar tem condições de disputar a próxima Copa do Mundo. Ele terá 38 anos na próxima competição.