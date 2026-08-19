Festa da torcida do Vasco nas arquibancadas do MaracanãMatheus Lima / Vasco
O duelo de volta acontecerá no dia 2 de setembro, no mesmo horário, no Barradão.
Antes de focar no torneio, o Gigante da Colina entrará em campo duas vezes. Primeiro, terá o Olimpia (PAR) pela frente, nesta quinta-feira (20), às 19h, no Defensores del Chaco, no segundo embate das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A ida terminou empatada por 0 a 0. Assim, quem vencer avança. Em caso de nova igualdade, a decisão será nos pênaltis.
Depois, o Vasco enfrentará o Palmeiras, domingo (23), às 16h, no Nubank Parque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruz-Maltino vive situação delicada na competição nacional. Neste momento, soma 22 pontos e ocupa a 19ª posição.
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