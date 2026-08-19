Pedrinho pediu desculpas por problemas do Vasco - Marcelo Wance / Vasco

Pedrinho pediu desculpas por problemas do VascoMarcelo Wance / Vasco

Publicado 19/08/2026 18:50

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, assumiu a responsabilidade pelo momento ruim do clube no Campeonato Brasileiro. Atualmente, a equipe carioca ocupa a penúltima colocação na tabela e luta contra o rebaixamento para a Série B.

"Todo insucesso desportivo, a responsabilidade é toda minha. Eu sou o responsável pela pontuação baixa do Vasco no Brasileirão. Peço desculpas aos torcedores por essa pontuação no Brasileirão. O único responsável sou eu. A responsabilidade é minha", disse em entrevista ao podcast "Cruzmaltino".

Na atual temporada, o Vasco já teve três treinadores diferentes: Fernando Diniz, Renato Gaúcho e atualmente é dirigido por Pedro Emanuel.

"A única coisa eu posso fazer é trabalhar ainda mais do que eu trabalho. E é isso que eu vou fazer. Estamos tentando corrigir o que erramos", concluiu.



