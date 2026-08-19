Barrado, aporte pode chegar apenas depois do fim da janela de transferências - Matheus Lima/Vasco

Barrado, aporte pode chegar apenas depois do fim da janela de transferênciasMatheus Lima/Vasco

Publicado 19/08/2026 16:33

Rio - Preocupação nos bastidores do Vasco. Após ter um empréstimo de R$ 150 milhões travado pela Justiça , o clube prevê uma "situação extremamente delicada de caixa" e pode não ter recursos para pagar contratações e despesas. O alerta foi feito por Fred Luz, CEO da SAF do Cruz-Maltino.

"Pelas nossas projeções, a partir do próximo dia 20, sem esses recursos, vamos enfrentar uma situação extremamente delicada de caixa. Isso pode resultar no não pagamento de compromissos com atletas, agentes, clubes, tributos e dívidas sujeitas à recuperação judicial", afirmou o dirigente, ao "ge".

Fred Luz esclareceu que o aporte já havia sido considerado nos planos do Vasco. Ou seja, a diretoria contava com a entrada dos R$ 150 milhões quando realizou, por exemplo, as contratações de Colidio e Sosa . Além disso, previa o uso do dinheiro para o pagamento de salários e outras despesas.

"Esse empréstimo já estava previsto dentro do nosso planejamento financeiro, para atender às necessidades imediatas do Vasco: garantir o fluxo de caixa, honrar os compromissos correntes e a folha, cumprir os pagamentos previstos na Recuperação Judicial e também permitir que o clube faça os investimentos necessários para reforçar o futebol nesta janela", completou.



Vale lembrar que o empréstimo foi travado, mas não negado. No momento, por determinação da juíza responsável, a solicitação do Cruz-Maltino passará por um novo relatório de auditoria. Caso este retorno seja aprovado por ela, a quantia enfim poderá ser liberada para o clube carioca.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato