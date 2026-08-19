Barrado, aporte pode chegar apenas depois do fim da janela de transferênciasMatheus Lima/Vasco
Empréstimo de R$150 milhões travado expõe 'situação delicada' no Vasco
CEO da SAF relatou que, caso o aporte não seja aprovado, podem faltar recursos para o pagamento das despesas do Cruz-Maltino
Lesão pode atrapalhar renovação de Jair com o Vasco; entenda
Volante tem cláusula de renovação automática até o fim de 2027, mas precisa participar de 60% das partidas da equipe na temporada
Pedrinho assume responsabilidade por campanha do Vasco: 'Culpa minha'
Cruz-Maltino está na penúltima colocação no Brasileirão; na atual temporada, o clube carioca já teve três treinadores diferentes
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Vasco quer enfrentar o Vitória no Maracanã, pela Copa do Brasil
Cruz-Maltino planeja mandar o confronto de ida das quartas de final no estádio; partida está marcada para o dia 26 de agosto
Joia faz três gols no sub-17 e torcida o pede no profissional do Vasco
Jovem atacante marcou o hat-trick nesta terça-feira (18), contra o Juventude, no Brasileirão da categoria; lances empolgaram os torcedores
Antigo alvo do Fluminense vira opção para reforçar o Vasco
Com a lesão de Brenner, Cruz-Maltino está buscando reforço para o ataque; veterano fez parte da seleção paraguaia na última Copa
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