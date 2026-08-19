Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins Arthur Barreto/Botafogo
O Alvinegro anunciou Paulo Bonamigo para o cargo de Coordenador Técnico e Ronaldo Torres como preparador físico, enquanto Marcelo Salles, o 'Fera', será auxiliar técnico permanente.
"O que eu vou falar do cara [Marcelo Salles]? Trabalhou 10 anos no Flamengo como auxiliar permanente, estava no Grêmio com o Renato [Gaúcho], Vasco, levou o Fluminense junto com o Renato Gaúcho ao Mundial de Clubes. É um cara que conseguiu coisas incríveis no futebol, é muito bom na parte técnica. É só ver o histórico do cara. Ele está há 30 anos no futebol, é muito bom profissional. O Botafogo não tinha um cara de comissão permanente, e o Fera talvez seja um dos melhores do Brasil", disse João Paulo Magalhães Lins.
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João Paulo também rechaçou críticas devido à idade dos escolhidos. "Por que a gente não pode ter, no meio dos jovens todos, um cara mais velho? Qual o problema? Nosso treinador é jovem, nossos membros de comissão técnica são jovens, precisamos de gente experiente, um cara identificado com o Botafogo, honesto, leal, do bem", avaliou.
O presidente destacou que Paulo Bonamigo foi jogador e treinador do Alvinegro. "O Bonamigo foi jogador e treinador do Botafogo. É um cara que trabalhou 10 anos no mundo árabe, que tem experiência com clube de dono. Gabriel é o dono. Um cara com trato fino, inteligente, sabe se posicionar. O cara não é o treinador, ele não está dentro do campo. Ele é o coordenador, para fazer parte da mesa de debates. Cabelo branco, experiência. É o que falta lá", disse.
John Textor critica demissão de técnico do Botafogo
"O que eu vou te dizer agora não vai melhorar minha popularidade com a torcida, mas o que vou te garantir é que demitir o Franclim é um erro. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre quem ele é. Franclim é absolutamente uma das grandes mentes da comissão técnica que ganhou os títulos do melhor ano da história do Botafogo. Ele era uma peça incrível da comissão do Artur Jorge", disse em entrevista à 'ESPN'.
Textor ainda disparou contra a atual gestão do Glorioso. "Não há continuidade nenhuma, não há conhecimento institucional aplicado, não há liderança nenhuma, porque você tem uma criança comandando o Botafogo", opinou.
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