Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins - Arthur Barreto/Botafogo

Presidente do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins Arthur Barreto/Botafogo

Publicado 19/08/2026 20:13 | Atualizado 19/08/2026 20:16





O Alvinegro anunciou Paulo Bonamigo para o cargo de Coordenador Técnico e Ronaldo Torres como preparador físico, enquanto Marcelo Salles, o 'Fera', será auxiliar técnico permanente.



"O que eu vou falar do cara [Marcelo Salles]? Trabalhou 10 anos no Flamengo como auxiliar permanente, estava no Grêmio com o Renato [Gaúcho], Vasco, levou o Fluminense junto com o Renato Gaúcho ao Mundial de Clubes. É um cara que conseguiu coisas incríveis no futebol, é muito bom na parte técnica. É só ver o histórico do cara. Ele está há 30 anos no futebol, é muito bom profissional. O Botafogo não tinha um cara de comissão permanente, e o Fera talvez seja um dos melhores do Brasil", disse João Paulo Magalhães Lins.



LEIA MAIS: Saiba quanto Franclim Carvalho receberá do Botafogo por demissão Rio — O presidente do associativo do Botafogo, João Paulo Magalhães Lins, defendeu a nova comissão técnica permanente do clube, após a demissão de Franclim Carvalho . Em entrevista ao 'Canal do Manel' transmitida nesta quarta-feira (19), o mandatário comentou sobre a necessidade agregar experiência ao futebol do Glorioso e ressaltou o currículo dos escolhidos.O Alvinegro anunciou Paulo Bonamigo para o cargo de Coordenador Técnico e Ronaldo Torres como preparador físico, enquanto Marcelo Salles, o 'Fera', será auxiliar técnico permanente."O que eu vou falar do cara [Marcelo Salles]? Trabalhou 10 anos no Flamengo como auxiliar permanente, estava no Grêmio com o Renato [Gaúcho], Vasco, levou o Fluminense junto com o Renato Gaúcho ao Mundial de Clubes. É um cara que conseguiu coisas incríveis no futebol, é muito bom na parte técnica. É só ver o histórico do cara. Ele está há 30 anos no futebol, é muito bom profissional. O Botafogo não tinha um cara de comissão permanente, e o Fera talvez seja um dos melhores do Brasil", disse João Paulo Magalhães Lins.

O presidente do clube também destacou a necessidade de contar com pessoas que tenham identificação com o Botafogo. "Ambos foram jogadores do Botafogo. O Ronaldo Torres chegou no clube com 11 anos. Fez a vida lá. Foi preparador físico, campeão brasileiro, carioca, do Torneio Rio-São Paulo. Depois ele saiu acompanhando treinadores como Muricy Ramalho, foi campeão brasileiro no Fluminense. Isso foram coisas que aconteceram lá atrás? Foram, mas o que isso deu para ele? Experiência. O que está faltando no Botafogo? Pessoas experientes."



João Paulo também rechaçou críticas devido à idade dos escolhidos. "Por que a gente não pode ter, no meio dos jovens todos, um cara mais velho? Qual o problema? Nosso treinador é jovem, nossos membros de comissão técnica são jovens, precisamos de gente experiente, um cara identificado com o Botafogo, honesto, leal, do bem", avaliou.



O presidente destacou que Paulo Bonamigo foi jogador e treinador do Alvinegro. "O Bonamigo foi jogador e treinador do Botafogo. É um cara que trabalhou 10 anos no mundo árabe, que tem experiência com clube de dono. Gabriel é o dono. Um cara com trato fino, inteligente, sabe se posicionar. O cara não é o treinador, ele não está dentro do campo. Ele é o coordenador, para fazer parte da mesa de debates. Cabelo branco, experiência. É o que falta lá", disse.

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