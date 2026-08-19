Franclim foi demitido do cargo - Vítor Silva / Botafogo

Franclim foi demitido do cargoVítor Silva / Botafogo

Publicado 19/08/2026 13:05

Rio - Demitido pelo Botafogo nesta terça-feira (18) , o técnico Franclim Carvalho deixará o clube com o "bolso cheio", após passagem de quatro meses. O Alvinegro terá que desembolsar 1 milhão de euros (R$ 6 milhões) para o português pela rescisão, segundo a "ESPN".

Este valor representa a soma dos salários que Franclim receberia até o fim deste ano, quando seu vínculo chegaria ao fim. Ou seja, o técnico receberá, de uma vez, seu faturamento mensal multiplicado por cinco, levando em conta que o 13º também terá de ser incluído.

Em seu primeiro contrato com a equipe carioca, o português tinha multa mais baixa. No entanto, o assédio do Vasco, após a queda de Renato Gaúcho , fez com que o clube aumentasse seu salário e, consequentemente, elevasse o valor da rescisão.

Diante da sequência ruim e, principalmente, da derrota por 6 a 1 para o Cienciano , na Sul-Americana, Franclim Carvalho não resistiu no cargo. Nesta quinta-feira (20), no jogo de volta contra o time peruano, o Glorioso tentará a virada no Nilton Santos sob comando de Rodrigo Bellão, técnico do sub-20.

*Reportagem do estagiário João Vitor Cravo, sob a supervisão de Pedro Logato